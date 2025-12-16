El Barça de Javi Rodríguez se la jugará en Murcia

No falló ninguno de los dos, por lo que el Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida se jugarán bastante más que tres puntos en la última jornada de la primera vuelta de Primera División RFEF que se disputará con horario unificado a las 21.30 horas con cinco equipos clasificados para la Copa de España.

Acabar primero la 15ª jornada otorga un gran privilegio en el segundo título doméstico más importante: ser el primer cabeza de serie o, lo que es lo mismo, jugar los cuartos el jueves 19 de marzo en Granada (repite tres años después) y tener un día libre antes de una hipotética semifinal. Y las combinaciones son claras: a los catalanes tan solo les sirve ganar en el 'Palacio'.

Ambos equipos están siendo los mejores hasta el momento con dos entrenadores, por así decirlos, sobrevenidos. El cuadro azulgrana decidió reclutar finalmente a Javi Rodríguez el pasado verano por deseo de Joan Laporta después de que no resultase la experiencia con Tino Pérez.

Mientras, ElPozo decidió prescindir de Dani Martínez a finales del pasado mes de enero a la vista de los discretos resultados y optó por Josan González, un técnico que había dejado muy buena impresión en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y que estaba trabajando en Tailandia. Y ahí lo tienen, con el equipo a su mejor nivel de la última década.

En el Barça se empiezan a acumular las buenas noticias, algo que se había echado en falta en los dos últimos cursos marcados por las bajas. Las molestias de Erick ya son historia (marcó el domingo en el derbi) e incluso regresó Sergio González. Por tanto, ya tan solo queda en la enfermería un Catela que regresará tras el Europeo.

Además, Pito está recuperando su mejor nivel. El equipo lo necesitaba y la confianza de Javi Rodríguez está siendo clave. Tras los tres goles contra Industrias, suma 11 y tan solo tiene por delante con 14 a Javi Mínguez (Movistar Inter). Además, Antonio es cada vez más líder y Matheus vuelve a marcar diferencia después de un curso discreto a excepción de la parte final.

Por su parte, ElPozo está encontrando el equilibrio perfecto y ha acertado con los refuerzos, lo que le ha dado solidez y profundidad de banquillo. ¿Dónde están ahora los que criticaban el regreso de Bebe a su casa? El internacional español ha dado experiencia a la defensa y al inicio del juego ofensivo, mientras que el brasileño Dener está sorprendiendo por su nivel.

Otro que ha dado un paso adelante es David Álvarez, excapitán de Industrias, mientras que el veterano brasileño Gadeia sigue teniendo veneno . No obstante, el artífice de esta gran primera vuelta es un Josan González que sabe apretar al equipo y no se le caen los anillos para ceder el testigo a su 'segundo' en la estrategia. Sin olvidar a Marcel ni a Rafa Santos, claro está.

Además de ElPozo y Barça, también están clasificados Jimbee Cartagena (25 puntos), Palma Futsal (24) y Movistar Inter (24). El Quesos El Hidalgo Manzanares de Juanlu Alonso es sexto con 23 puntos y recibe al Viña Albali Valdepeñas (séptimo con 22) en otro gran duelo del sábado de la semana que viene.

El cuadro murciano no da muestras de flaqueza / ELPOZO FS

Octavo con 21 es el Jaén Paraíso Interior de Dani Rodríguez tras un gran esprint, pero recibe en el Olivo Arena al tricampeón europeo Palma Futsal, mientras que O Parrulo (noveno con 20) visita la pista de un Noia Portus Apostoli (undécimo con 18) aún con opciones mínimas al igual que el Córdoba Patrimonio (décimo con 18), que recibirá al colista Family Cash Alzira.

Un tema preocupante es la situación de Industrias Santa Coloma tras sus dos derrotas frente al Barça (2-3 en octavos de la Copa del Rey a partido único y 5-1 en la liga). El equipo de Xavi Closas no cierran el agujero atrás (segunda peor defensa con 61 goles encajados. El 27-D recibe al campeón liguero, el Jimbee Cartagena de Duda... Podría quedarse a dos puntos del descenso.