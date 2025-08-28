El Barça de Javi Rodríguez, con la ilusión de recuperar el título catalán

El Pavelló Municipal de Martorell ya vela armas de cara a la Final a Cuatro de la Copa Catalunya que se disputará este fin de semana en el primer título oficial de la temporada, que en las dos pasadas ediciones se saldó con victoria de Industrias Santa Coloma en la final contra el Barça (3-2 en 2023 con mucha polémica arbitral y 5-2 el año pasado).

El cuadro blaugrana regresó con buenas sensaciones de Portimâo, con un empate ante el Benfica (3-3) y una derrota por 5-2 frente al Sporting tras ir 0-2 hasta el 31'. Javi Rodríguez tuvo cuatro bajas el domingo y recupera ya a Pito tras el fortísimo golpe que recibió el sábado. Pol Pacheco aún tendrá que esperar para debutar por una sobrecarga.

El brasileño Fits ultima su recuperación tras ser operado a comienzos de abril por la rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda que sufrió en un entrenamiento. Por último, Catela no volverá hasta 2026 por la rotura de los ligamentos cruzado anterior, lateral interno y una lesión asociada del menisco, todo en la rodilla derecha.

Industrias Santa Coloma es el defendor del título / FCF

El Barça cerrará las semifinales a las 21 horas ante al anfitrión Sala 5 Martorell, 11º el pasado ejercicio en Segunda División, a 14 puntos del play-off de ascenso y con ocho de margen sobre el descenso. A las órdenes de Iván Calle, sus fichajes más importantes son Ángel León (Inter B), José Martínez (Industrias B) y Nil Tent (ex de Palma y Betis).

"Los chicos están trabajando de manera espectacular y hay muchas ganas de conseguir el primer título, que es muy importante. Y para resarcirse de la temporada pasada. De hecho, Industrias ha ganado la Copa dos años seguidos. Cuando vienes de no ganar ningún título, todos los jugadores tienen más hambre", dijo Javi Rodríguez en la previa.

"Esta alegría hay que mantenerla 10 meses, trabajar duro y seguro que saldrán los resultados. Tenemos que jugar muy concentrados, porque Martorell es un buen equipo y saldrá a tope ante su afición. Estarán motivadísimos y no podemos cometer errores", añadió el catalán, quien alzó en 2012 la primera Champions de la historia de la sección.

Antes, Industrias iniciará a las 18.30 horas la defensa del título logrado en las dos últimas temporadas y lo hará contra el Futsal Mataró, que acabó primero el curso pasado en el Grupo C de Segunda B y perdió en las semifinales por el ascenso contra el Lauburu Ke Ibarra (perdió la final contra el filial del equipo colomense).

Los de Xavi Closas han incorporado a Aniol (Barça B), quien se suma a Marc Tolrà, Uri Santos, Bernat Povill, Víctor Ramos, Marc Puigvert, Nil Closas y el nipón Kokoro (cedido por Xota) como jugadores con pasado azulgrana. También destaca la llegada del meta brasileño Joao Frezzatto (filial del Jaén Paraíso Interior).