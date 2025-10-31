El Barça de Javi Rodríguez, a ganar para dormir líder

El Barça de Javi Rodríguez encajó el pasado sábado su primera derrota oficial con polémica en la pista del campeón liguero, un Jimbee Cartagena que aprovechó la injusta expulsión de Antonio en medio de un arbitraje demencial para anotar el definitivo 4-3 en superioridad en un partido sensacional.

Los azulgranas perdieron el liderato a manos de ElPozo Murcia (18 puntos) por los 17 de los 'meloneros' (un partido más). Con 16, el conjunto barcelonista aventaja en dos al Quesos Hidalgo Manzanares y al Illes Balears Palma Futsal (ha disputado dos partidos más).

Con palmesanos y cartageneros disputando la Ronda Principal de la Champions (ya están clasificados para la Ronda de Elite y este fin de semana se jugarán la primera plaza de sus grupos), el Barça dormirá líder este sábado si derrota al Viña Albali Valdepeñas en el Palau (18.00 horas, Esport 3 y Teledeporte). Eso sí, ElPozo visita el domingo a O Parrulo.

En el capítulo de bajas no hay novedades. El 'mago' Catela sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla y se le espera para después del Europeo de comienzos de año, mientras que Sergio González no volverá hasta bien entrado diciembre tras lesionarse en uno de los amistosos ante Marruecos con la selección española.

El técnico barcelonista, Javi Rodríguez, destacó la importancia del partido e insistió en que será "complicado, porque conozco muy bien a los equipos que entrena Marlon (Velasco). Nos pondrán las cosas difíciles, porque sus equipos tienen muchas maneras de jugar. Tenemos muchas ganas tras la derrota en Cartagena y tenemos que seguir haciendo un fortín del Palau".

"Tenemos que hacer nuestro partido y ser fuertes y serios durante los 40 minutos. Después de perder, siempre tienes ganas de volver a jugar y más si has hecho las cosas bien y quizá no has merecido perder. Si ganamos subiríamos al menos hasta la segunda plaza", comentó.

No le falta razón. Además de la calidad y la intensidad del campeón de las dos últimas ligas y semifinalista en la pasada Champions, la actuación arbitral fue una suma de despropósitos. La mayoría de decisiones desfavorables, aunque alguna hubo en el otro sentido. Bien haría la Federación Española en atacar de una vez este problema con los colegiados.

"Tenemos una plantilla amplia y tenemos que dar minutos a todos. Y lo más importante, que no se lesionen. Tenemos ganas de estar con nuestra afición y de que nos lleven en volandas como ha sido siempre en el Palau. Tenemos ganas de darles alegrías. Este equipo tiene muchas ganas de ganar", añadió Javi Rodríguez.