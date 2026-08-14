El Barça de Javi Rodríguez se 'estrena' ante el Jimbee Cartagena de Duda

El Barça de fútbol sala inicia este sábado su actividad competitiva casi dos semanas después de regresar al trabajo el pasado 3 de agosto y de realizar una miniestadía esa semana en el Comú d'Encamp andorrano, huyendo del 'horno' de Barcelona.

La primera semana estuvo marcada por dobles sesiones, con carrera continua por los preciosos y empinados parajes del Principat y con sesiones tácticas en la pista. Poco a poco, el equipo va cogiendo el tono con vistas a un curso ilusionante.

Con la conquista del título liguero, Javi Rodríguez cumplió su promesa de devolver al equipo a la Champions tras dos cursos de ausencia y este sábado llegará la primera piedra en Valdepeñas con el 'Torneo Mucho Más', en formato de Final a Cuatro.

El Barça mantiene su trío de capitanes / FCB

Los azulgranas se medirán este sábado en la primera semifinal al Jimbee Cartagena (11.00 horas, en directo por Esport3) y a las 13.00 horas se verán las caras el anfitrión Viña Albali Valdepeñas y el Sporting Anderlecht, aún con Gréllo a sus 41 años. La final se disputará el domingo a las 13.00 horas y a las 11 de la mañana tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto.

Será la primera oportunidad para disfrutar con las dos únicas incorporaciones del campeón liguero, ambas a coste cero: el pívot brasileño Higor procede del Benfica y el cierre francés Suheil Mouhoudine llega del Étoile Lavalloise de su país. Y será ante el equipo que dirige Duda y que precisamente ganó las dos Ligas anteriores.

Por contra, dejaron el equipo el pasado verano Pol Pacheco (es uno de los fichajes estrella del nuevo Catgas Energia de Santa Coloma), el brasileño Fits (Meta Catania) y el emblemático ala-cierre Erick Mendonça (regresa al Sporting de Portugal).

Higor y Mouhoudine, con un grupo de chavales en tierras andorranas / FCB

Javi Rodríguez no podrá contar con el argentino 'Lucho' Gauna, quien se rompió el ligamento lateral interno de la rodilla derecha durante la final y estará de baja hasta finales de año. El club decidió no fichar para cubrir los meses que estará KO.

Viajan los metas Dídac Plana y Miquel Feixas, los jugadores del primer equipo Matheus, Antonio Pérez, Adolfo, Pito, Touré, Catela, Eric Martel, Sergio González y João Víctor, los fichajes Higor y Mouhoudine y el jugador del filial Joel Miñano.