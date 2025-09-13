El Barça de Javi Rodríguez empieza a exhibir brotes verdes

El nuevo Barça de Javi Rodríguez sigue dando pasos hacia adelante y tras comenzar la liga con un empate contra Movistar Inter (4-4) y una victoria sobre Osasuna Magna (5-3), se impuso en la tercera jornada liguera (el tercer partido en ocho días) al líder del campeonato, el O Parrulo Ferrol. El combinado azulgrana mostró una versión mejorada respecto a los duelos anteriores, dejando un juego vistoso y eléctrico que neutralizó al rival en un duelo que dejó varias acciones arbitrales controvertidas.

Barça - O Parrulo (13-09-2025) Liga BAR 5 3 PAR Alineaciones Barça Dídac, Antonio, Gauna, Matheus, Pito - cinco inicial- Joao Victor, Toure, Adolfo, Martel, Fits, Erick y Sergio González. O Parrulo Starna, Orzáez, Diogo, Novoa, Santa Cruz - cinco inicial- Morgato, Xavi Cols, Jhoy, Jon, Vukmir y Penezio.

Con Dídac como espectador de lujo, sin apenas apariciones, el Barça se erigió como el gran dominador del partido en los primeros minutos, con varias llegas de peligro que no llegaron a materializarse. La más clara la tuvo Pito que puso su magia en una jugada que no llegó a rematar Antonio, aunque no fue la única de un conjunto azulgrana enfocado en el ataque.

En este escenario, el primero gol local no se hizo esperar y llegó desde la pizarra de Javi Rodríguez. Acción a balón parado servida por Antonio que remató Matheus con una gran definición desde el centro.

El escenario se fue igualando pero, cuando más lo necesitaba el Barça, tras sumar la quinta falta, entraron en pista Sergio González y Erik. Apenas unos segundos después, una triangulación entre ambos suponía el segundo para los azulgranas. El de Montcada i Reixach, en una complicada acción, empujó al fondo de las mallas un complicado pase de su compañero al segundo palo.

El conjunto gallego tuvo su oportunidad con la quinta falta azulgrana pero no pudo transformar el doble penalti y el duelo se fue al descanso con la ventaja local de dos goles.

Javi Rodríguez, en una acción del partido / Dani Barbeito

Pito y Adolfo se unen a la fiesta

La segunda mitad arrancó con el mismo guion y el Barça acosando la portería de Mati Starna. Pito volvió a tener su oportunidad y Adolfot estuvo después a punto de hacer el tercero con un remate en el segundo palo que se paseó por delante de la portería. De nuevo, era cuestión de tiempo, con un O Parrulo sin ideas, persiguiendo la bola sin hilar jugadas y con un Dídac echando el cerrojo en las pocas ocasiones en las que tuvo que entrar en juego.

Martel lo probaba también con un disparo lejano y casi a renglón seguido repetía el nuevo fichaje azulgrana, Joao Víctor, evidenciando la superoridad del combinado dirigido por Javi Rodríguez. Finalmente fue Pito el que se llevó el premio, girándose ante su defensor y superando al guardameta para hacer su segundo tanto del curso.

Adolfo, a siete para el final, parecía dejar prácticamente sentenciado el partido culminando una rápida combinación con Martel y Joao Victor. El de Santa Coloma, la apuesta personal de Javi Rodríguez, selló así su tercer gol del curso convirtiéndose en el pichichi del equipo. Pero O Parrulo aun no había dicho la última palabra.

Con la desventaja en el marcador, Gerard Casas optó por el portero-jugador y consiguió por primera vez inquietar a su rival. Un gol de Orzáez sirvió para recortar distancias y poco después una acción de Adolfo sobre Santa Cruz acabó en un cuestionable penalti, permitiendo a Penezio hacer el segundo.

El Barça no se desconcentró, ni si quiera tras las varias decisiones arbitrales controvertidas. Siguieron las indicaciones de un Javi Rodríguez que les pidió en el tiempo muerto no salirse del partido, y aprovechó la portería vacía para hacer el quinto por medio de Pito. Respondió O Parrulo por medio de Jon y aun hubo una última ocasión con el doble penalti que Starna atajó a Antonio.

Un final intenso que se saldó con 5-3 en el marcador y la segunda victoria liguera del equipo en tres jornadas. Un resultado con el que el conjunto gallego pasó de ser primero a cuarto, superado en la tabla por los azulgranas, terceros a falta de que se complete la jornada. Tras este encuentro llega un parón de 14 días en la que tocará seguir ajustando mecanismos.