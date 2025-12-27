El Barça de Javi Rodríguez se hace con una codiciada perla argentina

El proyecto de Javi Rodríguez al frente de la sección de fútbol sala del Barça avanza con paso firme y buenas sensaciones en la liga nacional donde busca el asalto al liderato esta misma tarde en un duelo contra ElPozo Murcia Costa Cálida que decidirá al campeón de invierno.

Entre tanto, también se le está dando forma a la futura plantilla, para la que ya se ha apuntalado la llegada de una de las perlas argentinas, el pivote Lucas Granda, de 19 años. Según avanzan medios argentinos, el joven jugador llegaría en este 2026 con ficha del filial, aunque para entrar en dinámica del primer equipo.

Aunque su ficgaje no es oficial, el argentino se despidió ya de su actual casa, el Club Social y Deportivo Pinocho de Buenos Aires, a través de un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por todo. Se me hace muy difícil escribir esto. Me toca despedirme del club donde inicié, donde crecí como persona y jugador, donde aprendí día a día", arranca el texto. "Agradecer a todos los compañeros con los que me tocó compartir, algunos son más que amigos y los voy a llevar siempre. Agradecido a este club que desde el primer día que llegué me sentí como en casa. Hoy toca despedirme pero espero algún día poder volver”, concluye la nota del futuro jugador azulgrana.

Un talento en desarrollo

La entidad en la que Granda ha crecido como jugador también quiso despedirlo con unas emotivas palabras. "Vos Lu tenés todo! Como persona y como jugador. Todo lo que te propongas lo vas a conseguir porque no tenés techo. El mayor de los éxitos, te vamos a extrañar mucho!", reza la nota del equipo, a la que acompaña un vídeo con algunas jugadas de su ya exfutbolista.

Pese a su juventud, Granda ya ha debutado con la selección absoluta argentina, formando parte de la convocatoria para el amistoso que la albiceleste disputó hace unas semanas contra Uruguay para cerrar el año. Como internacional, cuenta en su palmarés con el título de campeón de América con la Sub 17 y la Sub 20. Además, se consagró como el mejor jugador sub-21 del futsal argentino en 2024 con el voto mayoritario del panel de expertos. Con Pinocho, uno de los grandes clubes argentinos de fútbol sala, logró llevarse el pasado mes de marzo el título de la Liga Nacional de Futsal Argentina.