El Barça de Javi Rodríguez arranca un empate de mérito en la pista de Inter

El Barça logró un meritorio empate (4-4) en la pista de Movistar Inter en el primer partido liguero de la 'era Javi Rodríguez' con dos goles a pelota parada de Eric Martel. Un Pito muy motivado adelantó a un Barça que encajó tres goles y empató dos veces para sumar el primer punto de la temporada. Este miércoles, 'estreno' en el Palau contra Ribera Navarra.

Movistar Inter - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 06/09/2025 PRIMERA DIVISIÓN RFEF INT 4 4 BAR Alineaciones MOVISTAR INTER, 4 (1+3): Jesús Herrero (p.), Raya (1), Chaguinha, Paniagua, Cecilio -cinco inicial-, Javi Mínguez (1), Harrison, Raúl Gómez (1), Pirata y Carlos Bartolomé (1). BARÇA, 4 (1+3): Dídac (p.), Joao Victor (1), Matheus, Luciano Gauna, Pito (1) -cinco inicial-, Antonio, Eric Martel (2), Adolfo, Sergio González y Touré.

El cuadro azulgrana empezó muy activo con un buen disparo de Pito que repelió un sensacional jugador, Chaguinha. El de Chapecó brillaba y Antonio le tomó el relevo, aunque poco a poco los locales equilibraron el partido y Dídac evitó el gol de Raúl Gómez a los cinco minutos. En el 7', Sergio González se golpeó con el poste al tratar de rematar un envío de Eric Martel.

Ávido por recuperar su mejor nivel, Pito firmó el 0-1 en el 8' con un toque sutil a pase de Touré. El tanto no frenó a los de Alberto Riquer, que pidieron empatar en un misil a la escuadra de Carles Bartolomé y lo hicieron en el 11' con un disparo raso y flojo de Javi Mínguez (el ex de Ribera Navarra tapó a Dídac).

Pito, ante la oposición del exazulgrana Harrison / FCB

Inter fue superior en la segunda parte del primer acto, con un Barça que sufría ante la velocidad local y cuyos ataques morían por el empecinamiento en empezar siempre desde Dídac. Raúl Gómez y Adolfo pudieron marcar y Sergio González arregló en defensa un envío deficiente de Dídac en el 15'. También destacó Pito en una acción similar ante Cecilio en el 17'.

Antes del descanso, dos sensacionales acciones de uno contra uno de Touré en una nueva muestra del crecimiento del internacional galo desde su notable final del pasado curso. Buenas sensaciones de los de Javi Rodríguez, un equipo aún en construcción que sufre las bajas de Catela (hasta 2026), Fits y Pol Pacheco (deberían estar a punto en breve). No jugó Erick, por cierto.

El regreso no pudo ser peor. Los árbitros se inventaron una falta a los cinco segundos y Raúl Gómez marcó el 2-1 a los 11 tras aprovechar el rechace de Dídac a disparo del fichaje estrella interista, Paniagua (o 'Pani'). El ex del Peñíscola chutó al poste al minuto de juego y Raya marcó el 3-1 con un potentísimo disparo a la salida de una banda que dio en el larguero antes de entrar.

Cecilio trata de marcharse de Luciano Gauna / MOVISTAR INTER

La reacción visitante fue tan fulgurante como inesperada. Tras un paradón de Jesús Herrero, el brasileño Joao Victor firmó el 2-3 tras una sensacional jugada de Gauna a pase de Pito, el canterano azulgrana vio la roja por evitar un gol del ex de Palma con la mano y Eric Martel marcó el 3-3 en la falta posterior. Incluso Gauna tuvo un cabezazo para dar la vuelta al marcador.

Ahí el partido enloqueció y Dídac apareció con dos paradones a disparos de Cecilio y de Javi Mínguez, al igual que hizo Herrero ante Eric Martel y Gauna. El ala azulgrana arriesgó donde no debía y su pérdida derivó en el 3-4 de Carlos Bartolomé, pero el catalán se rehízo y 21 segundos después anotó el 4-4 de falta.

La segunda pérdida de Touré por encarar de último se saldó sin consecuencias gracias a Dídac y Gauna no vio puerta dos veces (la segunda tras un magistral pase del meta azulgrana). Los árbitros perdonaron la quinta falta visitante en acción continuada (¿no saben que existe esta norma?) y Chaguinha pudo marcar a ocho segundos del final. El marcador no se movió. 4-4 en un partidazo.