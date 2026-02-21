El Barça de Javi Rodríguez, con ansias de 'vendetta' tras el éxtasis ante ElPozo

El Barça de fútbol sala vive su mejor momento de la temporada tras alcanzar el liderato liguero y exhibirse el pasado miércoles en la pista de ElPozo Murcia (1-7) en los cuartos de final a partido único de una Copa del Rey en la que se jugará el título en la Final a Cuatro contra el campeón liguero Jimbee Cartagena, el Jaén Paraíso Interior y el Viña Albali Valdepeñas.

Esa victoria llevó el sello de un equipo cada vez más maduro y más ávido de títulos, con un protagonista por encima de todos en la figura de Eric Martel. 'Currante' hasta la extenuación y con contrato hasta junio, el canterano firmó un hat-trick y se ganó las alabanzas de todos. "No para de correr y hace un trabajo extraordinario. Está haciendo una gran temporada", destacó Javi Rodríguez.

Sin embargo, la exitosa trayectoria de Javi Rodríguez en su primera temporada en el banquillo azulgrana no ha sido un camino de rosas y el equipo tuvo que superar un bache en noviembre que tuvo como punto de inflexión una dura derrota en el Palau ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (2-3), equipo al que visita este sábado a las 17.00 horas (Esport3). Aquel día marcó un gol clave el exazulgrana Khalid... el único de toda la campaña.

El modesto equipo castellano-manchego sigue maravillando en la sexta temporada de la segunda etapa en el banquillo del madrileño Juanlu Alonso, uno de los mejores entrenadores del fútbol sala español. El Manzanares marcha cuarto en la tabla con 32 puntos y el duelo podría tener continuidad en la Copa de España (se verían las caras en 'semis' si los azulgranas vencen al Valdepeñas y los manzanareños, al Palma Futsal).

"Bueno, es que llevo ya bastante tiempo aquí y sí se podría decir que es un equipo de autor. La directiva ha confiado siempre en mí y entre todos hemos conseguido lo más importante y, a la vez, lo más difícil, que es dar estabilidad al proyecto", afirmaba Juanlu Alonso a SPORT tras la citada victoria en el Palau.

El choque supondrá una nueva prueba de fuego para un bloque que aspira a romper la sequía de títulos que se extiende desde la 'milagrosa' Copa de España lograda a las órdenes de Jesús Velasco en marzo de 2024 con medio equipo fuera por unas lesiones que ahora están respetando mucho más a los jugadores. De hecho, Catela regresó la pasada jornada 11 meses después de una gravísima lesión de rodilla y el único con problemas es Fits.

El Manzanares no pierde en su pista desde el 2 de noviembre (2-4 frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y desde entonces empató ante Osasuna Magna (2-2) y derrotó de manera consecutiva al O Parrulo Ferrol (4-3), al Viña Albali Valdepeñas (4-0) y al Servigroup Peñíscola (6-3).

Con una propuesta marcadamente ofensiva, es el tercer equipo más realizador de Primera con 64 goles por los 76 de Palma (un partido más) y los 73 del Barça; eso sí, en defensa sufre más y los 57 tantos encajados lo sitúan como el equipo más batido de los nueve primeros clasificados.

Sus referentes ofensivos son el internacional español Daniel (14 goles) y el brasileño Humberto (13), ambos a la estela de los 15 del blaugrana Pito. Les sigue el exazulgrana Dani Alonso (nueve). También son clave el meta internacional español Antonio Navarro (se cayó del Europeo y acabaron yendo el blaugrana Dídac y Chemi), el cierre Tony y el pívot Raúl Campos. También cuenta con Juan Emilio, jugador con pasado en el filial barcelonista.