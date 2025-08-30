El Barça de Javi Rodríguez ansía vengarse del 'milagro' colomense

Barça e Industrias Santa Coloma cumplieron los pronósticos el viernes en Martorell en las semifinales de la Copa Catalunya y este sábado se enfrentarán en la gran final a las 17.00 horas (Esport3) por decimoquinta edición consecutiva con el recuerdo de las victorias colomenses en las dos últimas temporadas.

Para Industrias es un título importantísimo, como lo demuestra la imagen de su presidente Vicenç García saltando con al equipo tras revalidar el título en 2024 (5-2). El catalán es una de las figuras más importantes del fútbol sala español moderno, quizá con José María García (fundador de Inter), 'Tatono' Arregui (histórico presidente de Xota) y el fallecido Miquel Jaume (alma mater del tricampeón europeo Palma Futsal).

El club sigue multiplicando los panes y los peces pese a las estrecheces. Otro detalle es cómo se crece el equipo ante un Barça en el que se formaron ocho jugadores de la actual plantilla Al veterano Marc Tolrà lo acompañan Bernat Povill, Nil Closas (hijo del técnico), Víctor Ramos, Uri Santos, Kokoro, Aniol y Puigvert.

El Barça superó en semifinales al anfitrión Sala 5 Martorell (Segunda División) en un partido que sentenció en los primeros ocho minutos con cuatro goles, obra de Antonio, Pito, Adolfo y Joao Victor. El equipo que dirige el extécnico colomense Javi Rodríguez bajó la intensidad y acabó ganando por 2-5.

Industrias venció por 1-5 al Futsal Gestoría Luis Mataró con tres tantos del internacional argentino Sebas Corso, uno de sus referentes junto a Tolrà. El resultado fue abultado, pero la realidad es que los de El Maresme (tercera categoría española) encajaron los dos últimos goles en el 40' cuando atacaban con cinco.

Aunque 10 de las 14 finales disputadas entre ambos se saldaron con victoria azulgrana, Industrias alzó el título en tres de las últimas cuatro. Sin duda, la más polémica fue la de 2023, cuando los colomenses se impusieron por 3-2 con un escándalo arbitral que provocó las quejas de Jesús Velasco.

"Tenemos muchas ganas, porque las dos últimas temporadas hemos perdido la final contra Industrias. Es un título importante y nos vendría muy bien para coger confianza", comentó un Antonio que sigue a gran nivel. "Después de una temporada sin títulos la gente está muy motivada", explicó Javi Rodríguez.

"Ya hemos hecho el primer paso- Industrias tiene que estar siempre en la final de la Cop Catalunya. La clave será ser nosotros mismos, estar afinados en la finalización y no cometer errores. Si somos atrevidos y sabemos competir, tendremos opciones", dijo Xavi Closas, entrenador de Industrias y extécnico del Barça B.