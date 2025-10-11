Barça - Jaén Paraíso Interior: partido de la Primera División de fútbol sala, en vivo

El Palau, un fortín

Los azulgranas están demostrando solvencia cuando juegan en casa y buscaran en esta jornada seguir haciendo del Palau un fortín. Los de Javi Rodríguez han sido ambiciosos en territorio local y han ganado sus dos últimos partidos, ganando a O Parrulo (5-3) y Osasuna Magna (5-3). Con estos números, los locales buscarán una nueva victoria este sábado antes del parón para sumar cinco triunfos consecutivos.