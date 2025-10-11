En Directo
FÚTBOL SALA
Barça - Jaén Paraíso Interior: partido de la Primera División de fútbol sala, en vivo
El Barça recibe al Jaén este sábado
Xavi Turu
Barça y Jaén Paraíso Interior se enfrentan en el Palau Blaugrana en la sexta jornada de la Primera División de Fútbol Sala.
El Palau, un fortín
Los azulgranas están demostrando solvencia cuando juegan en casa y buscaran en esta jornada seguir haciendo del Palau un fortín. Los de Javi Rodríguez han sido ambiciosos en territorio local y han ganado sus dos últimos partidos, ganando a O Parrulo (5-3) y Osasuna Magna (5-3). Con estos números, los locales buscarán una nueva victoria este sábado antes del parón para sumar cinco triunfos consecutivos.
Calentamiento
Los de Dani Rodríguez ya están sobre el parqué del Palau realizando también los ejercicios de calentamiento.
¡15 minutos!
En poco menos de quince minutos empieza este partido entre el conjunto catalán y el Jaén. El equipo local ya sale a calentar sobre la pista.
La llegada al Palau
El conjunto azulgrana hace apenas unos minutos en su llegada al Palau Blaugrana.
¡¡MUY BUENOS DÍAS A TOD@S!!
Arrancamos la retransmisión del partido de futbol sala entre el Barça y el Jaén. Los de Javi Rodríguez vuelven a pisar el Palau Blaugrana después de algunos encuentros lejos de casa. La contienda arrancará a las 13:00 horas y desde SPORT os constaremos lo más destacado.
- Impacto Sama Nomoko: Así lo cuida Belletti (y por qué apunta al primer equipo)
- El vaticinio de Guardiola con el debate de la defensa adelantada de Flick
- El dardo de Marc Guiu a Hansi Flick
- El problema del Barça ya tiene diagnóstico
- El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça
- Alerta Barça: Dani Olmo, lesionado en el entrenamiento de España
- Así es Pau Cubarsí: Vida privada, estudios y aficiones del central del presente y el futuro del FC Barcelona
- El día que Santiago Bernabéu cruzó el Atlántico para orinar en la tumba de un viejo enemigo