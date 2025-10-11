Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

FÚTBOL SALA

Barça - Jaén Paraíso Interior: partido de la Primera División de fútbol sala, en vivo

El Barça recibe al Jaén este sábado

El Barça de fútbol sala celebra un gol

El Barça de fútbol sala celebra un gol / @FCBfutbolsala

Xavi Turu

Barça y Jaén Paraíso Interior se enfrentan en el Palau Blaugrana en la sexta jornada de la Primera División de Fútbol Sala.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas