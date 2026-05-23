Barça - Jaén Paraíso Interior, cuentas pendientes y una baja decisiva por bando

"Es de las pocas veces que el Barça perdió una final y salió reforzado", explicó Javi Rodríguez tras asegurar la primera plaza de la liga regular con una victoria en el Palau ante ElPozo Murcia (4-3). Se refería el técnico a lo sucedido en la única final sin goles en la historia de la Copa de España.

Con una mayoría abrumadora de la afición 'amarilla' en Granada, el Jaén Paraíso Interior exhibió su carácter competitivo con una exhibición de resiliencia el pasado 22 de marzo. Los de Dani Rodríguez aguantaron el empate sin goles y acabaron alzando en los penaltis el título por cuarta vez.

El caso es que el Barça lleva más de dos años sin conquistar un título nacional (sí logró la pasada Copa Catalunya). En concreto, desde el 24 de marzo de 2024, cuando a las órdenes de Jesús Velasco logró una heroicidad en los penaltis en la final de la Copa de España contra ElPozo Murcia con media plantilla de baja por lesión.

Pito, entre Míchel y Power en la final de la Copa de España / RFEF

Los jugadores tienen muchas ganas de vengar esa derrota en la final de la Copa de España y regresar a una final de la Copa del Rey tras dos temporadas seguidas cayendo en cuartos de final. Por tanto, Javi Rodríguez aspira a lograr en Cáceres su primer título en el banquillo azulgrana y poner fin a una sequía de la sección que se habría prolongado durante 791 días.

El 'Dream Team' de Marc Carmona (sigue siendo el mejor técnico de la historia de la sección) ganó las cuatro primeras ediciones del torneo. La quinta llegó en 2018 con Andreu Plaza y con una victoria en la final precisamente ante el Jaén Paraíso Interior (4-3) y precisamente en Cáceres. Los azulgranas repitieron victoria ante los 'amarillos' en las dos siguientes finales (5-2 y 2-1).

El Barça recuperó el pasado fin de semana en la pista de O Parrulo al joven argentino Lucas Granda (marcó un gol) y se espera que estén de regreso este fin de semana el catalán Pol Pacheco y el 'mariscal' Antonio Pérez contra el equipo en el que se formó y desde el que llegó al Barça.

Adolfo (lesión) y Mati Rosa (sanción) se perderán la semifinal / DANI BARBEITO / JAÉN P. INTERIOR

Por contra, Adolfo sigue recuperándose de la operación para solucionar la lesión en el hombro que sufrió en los cuartos de final de la pasada Copa de España. Aunque el colomense es un experto a la hora de recortar los plazos, tan solo podría llegar a una hipotética final ligera y ni eso es seguro.

La trascendental baja del internacional español encuentra su contrapunto en la ausencia del argentino Mati Rosa en el bando 'amarillo'. El jugador al que fichó Txus Lahoz para el Barça (ni siquiera debutó) vio la roja directa el pasado sábado en la pista de Industrias y no podrá jugar por sanción, pese al recurso jiennense. Además, Eloy Rojas se resintió y llegará 'tocado'.