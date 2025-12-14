En directo
Fútbol Sala
Barça - Industrias Santa Coloma, en directo: jornada de liga de fútbol sala
Sigue el derbi catalán de la decimocuarta jornada de la liga de fútbol sala que se disputa en el Palau Blaugrana
Sergi Bescós I Lázaro
Sigue en directo el minuto a minuto del partido.
Barça (1-0) Industrias I Min 16
Se preparan los primeros cambios en el Industrias.
Barça (1-0) Industrias I Min 17
Muy activo Leandrinho en posiciones ofensivas para el Industrias. No puede dormirse la defensa culé.
Barça (1-0) Industrias I Min 17
¡GOOOOOOOL DEL BARÇA! Gooooooool de Gauna. Error defensivo del Industrias que el Barça no perdona y consigue el primero del partido.
Barça (0-0) Industrias I Min 18
¡Paradón de Miquel! se salva el barça
Barça (0-0) Industrias I Min 19
¡Matheus fueeeera! Primer disparo del Barça. Gran recuperación en campo rival y el tiro con la izquierda de Matheus se fue muy arriba
Barça (0-0) Industrias I Min 19
Gran ayuda defensiva de Joao para cortar el contra ataque de Industrias.
Barça (0-0) Industrias I Min 20
Intentaba Matheus la internada por banda derecha pero estuvo muy atenta la defensa de Industrias.
Barça (0-0) Industrias I Min 20
¡Empieza el partido!
Barça (0-0) Industrias I Min 0
¡Suena el himno del Barça! ¡Salen ambos equipos a la pista! ¡Gran entrada en el Palau!
Barça (0-0) Industrias I Min 0
¡Menos de 5 minutos para el inicio del derbi catalán!
