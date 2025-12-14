Barça-Industrias: derbi catalán con tintes de revancha en el Palau Blaugrana

Barça e Industrias Santa Coloma vuelven a verse las caras apenas cinco días después de enfrentarse en los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala. Hoy (19.00 horas) cambiarán de escenario, del Pavelló Nou al Palau Blaugrana; y de competición, de la Copa a la liga.

Un duelo con tintes de revancha para los colomenses que quedaron apeados del torneo del KO gracias a Pito, autor del gol con el que el Barça inició la remontada tras el 1-0 en contra marcado por Aniol. El brasileño encarriló la victoria con el segundo, y Matheus rubricó el pase a cuartos con el 1-3 definitivo. En la competición doméstica, sin la presión de la eliminación, los azulgranas espera un "derbi diferente", tal y como explicó el técnico azulgrana, Javi Rodríguez, en la previa.

"Te estás jugando tres puntos. Sabemos que Industrias está necesitado de puntos, que está tercero por la cola, no es un partido a cara o cruz que te puedes ir fuera de la eliminatoria como el otro día y jugamos en nuestro campo", apuntó un Rodríguez que cuenta con el factor Palau para afrontar el partido. "Esperamos una buena afluencia de público que va a estar con nosotros y nos va a dar fuerzas", afirmó.

Independientemente del resultado en Copa, Javi Rodríguez remarcó que "queremos ganar otra vez, queremos seguir ahí arriba, a la caza de ElPozo". El conjunto murciano lidera la tabla con 32 puntos, por los 20 del Barça y este domingo se mide a un rival complicado como el Viña Albali Valdepeñas a las 13.00 horas, por lo que los azulgranas ya conocerán el resultado cuando vayan a jugar el partido.

Curiosamente, ElPozo será también el rival del Barça en los cuartos de la Copa del Rey (17 y 18 de febrero a partido único) tal y como deparó el sorteo realizado el pasado jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Un derbi es un derbi

Respecto a Industrias, el preparador azulgrana comentó que "cada uno mira para lo suyo pero no contamos con otra cosa que no sea ganar los tres puntos", aunque tiene claro que "es un derbi, siempre va a ser muy igualado, da igual la posición en la tabla, pero si este equipo corre y lucha como lo está haciendo, somos un equipo difícil de batir".

Los azulgranas disfrutaron de una jornada de descanso tras el partido de Copa y se han entrenado en las instalaciones del Palau viernes y sábado para recuperar y preparar con garantías el partido de este domingo.