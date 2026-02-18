El Barça humilla a ElPozo y presenta su candidatura para la Final Four de la Copa del Rey

Al Barça y a Javi Rodríguez no les basta con la Copa Catalunya ni con poseer el liderato liguero: quieren más y lo dejaron claro en Murcia. En un escenario de alta tensión, precisamente ante el equipo al que le arrebataron la primera plaza en liga, y a partido único, los culés firmaron un auténtico golpe sobre la mesa con su pase a la Final Four de la Copa del Rey. Una goleada incontestable que demuestra que este equipo, cuando está inspirado, es un auténtico rodillo.

ElPozo - Barça (fútbol Sala, cuartos de final de la Copa del Rey), 18/02/2026 COPA DEL REY DE FÚTBOL SALA ELP 1 7 BAR Alineaciones ELPOZO MURCIA, 1 (0+1): Henrique, Ricardo, Rafa, Ricardinho y Gadeia -cinco inicial- Marcel, Alvarez, Bebe, Dener, César, Ligeiro y Rivera BARÇA, 7 (3+4): Dídac, Erick, Matheus, Gauna y Pito -cinco inicial- Antonio, Joao Víctor, Eric Martel, Adolfo, Pol Pacheco, Sergio G., Toure y Lucas Granda

El inicio fue intenso. La primera oportunidad la tuvo ElPozo con un disparo de Ricardo que puso a prueba a un Dídac, que segundos después exhibió sus reflejos felinos con otro paradón a bocajarro, pero poco a poco el Barça se hizo con el control del partido. Le costó adelantarse al cuadro culé, que logró el 0-1 a falta de 5:46 del descanso desde el punto de penalti, obra de Antonio. Pero en cuanto se activó la maquinaria, no bajó el ritmo.

El 0-2 llegó segundos después, con un saque de esquina bien lanzado por Adolfo que Sergio González hizo bueno desde el corazón del área. Aún quedaba tiempo para el 0-3, que se apuntó Martel, enmascarado, con una vaselina magistral. Un golazo que confirma su gran momento y le acerca a una complicada renovación.

El Barça encaró el segundo acto con ganas de hacer sangre y Matheus se sumó a la fiesta con un punterazo cruzado imparable que firmaba el 0-4 a falta de 15:30 para el final. Los murcianos buscaron con insistencia un gol para meterse en el partido, pero Martel, bajo palos, la sacó.

Hat-trick de un Martel encendido

El '14' cerró su partido estelar con dos goles más (para firmar el hat-trick), aprovechando el juego de cinco de ElPozo, que maquilló la goleada con un tanto de Rafa. Aunque la herida fue más profunda con el definitivo 1-7 de Sergio González, que vació el Palacio de Deportes de Murcia antes de tiempo.

Una goleada histórica que demuestra que el Barça, además de liderar LaLiga, quiere monopolizar todos los títulos posibles esta temporada. Merecido billete a la Final Four de la Copa del Rey y candidatura más que presentada.