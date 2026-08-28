El Barça de fútbol sala, a por el primer título del curso

Con pleno de victorias en la pretemporada, el Barça se enfrenta este viernes al Sala 5 Martorell en las semifinales de la Copa Catalunya en el Pavelló Nou de Santa Coloma (21.00 horas). Los barceloneses han disputado todas las finales contra el Catgas Energia, que juega la otra semifinal a las 18.45 horas ante el Lainco Esportiu Rubí FS, con la final el sábado a las seis y media.

El cuadro azulgrana presentó el miércoles a Higor y a Mouhoudine, sus dos únicas incorporaciones en la campaña del regreso a la Champions League. Por contra, se fueron el lusomexicano Eric Mendonça, el catalán Pol Pacheco y el brasileño Fits.

El equipo de Javi Rodríguez no podrá contar con el argentino 'Lucho' Gauna hasta finales de año por la lesión que sufrió en los play-offs de la liga y llega tras alzar el Torneo 'Mucho Más' en Valdepeñas, con victorias ante el Cartagena (3-2) y en la final contra los anfitriones con remontada (3-4), así como ante el Sky Up Kiev (7-3) y el Servigroup Peñíscola (4-1) en amistosos.

Pito, con muchas ganas de Copa Catalunya / FCB

Fundado en 2010, un año antes de la desaparición del histórico Fútbol Sala Martorell que llegó a ser subcampeón liguero en 2022, el Sala 5 Martorell viene de lograr la salvación el curso pasado con cierta holgura, ya que sumó 37 puntos y aventajó en seis al CD Avanza Jaén, que perdió la categoría junto al CD Tafa FS y el Unión África Ceutí.

El capitán Dídac Plana sigue recuperándose de unas molestias en el cuádriceps y no será de la partida en una convocatoria que forman Miquel Feixas, Matheus, Antonio, Higor, Adolfo, Pito, Touré, Catela, Eric Martel, Sergio González, João Victor, Mouhoudine y dos jugadores del Barça Atlètic, el portero Guillem Beumala y Joel Miñano.

Por su parte, el cuadro del Baix Penedès está entrenado por Ferran Maya tras su gran campaña en el Juvenil y se presenta con siete novedades: Adrián Walter Cabezas, 'Viti' Fernández, Marc Paterna, Matias Leguizamón y Joaquín Piccioni, más los canteranos Toni Rodríguez y Jordi Delgado que han dado el salto al primer equipo desde el Juvenil A.

Javi Rodríguez cree que su equipo llega "en buenas condiciones y con mucha carga en las piernas, porque es lo que se hace en pretemporada. Como dije hace varias semanas, el objetivo es llegar casi bien a la Copa de Cataluña y estar perfectos en la Supercopa. Si la perdemos, tendrá muchísima más importancia porque la pierde el Barça".

"Vamos con la mentalidad de revalidar el título de la Copa Catalunya. Van a ser dos partidos difíciles, empezando por el primero, porque tenemos que ganarlo si queremos llegar a la final. No será fácil. Conozco bien al entrenador de Martorell, que viene de ser campeón de la pasada liga con el juvenil. Si lo conseguimos, pues a disfrutar la final también", añadió el técnico azulgrana.