El Barça de fútbol sala prepara una gran 'bomba' brasileña... o incluso dos

A imagen y semejanza del hockey sobre patines y del balonmano, el Barça de fútbol sala con Jordi Torras a la cabeza está llevando a cabo a la perfección la triple apuesta de Joan Laporta por potenciar la importancia de la cantera, rebajar la masa salarial de la plantilla y conseguir que el equipo siga siendo competitivo.

Contar con los mejores jugadores formados en casa y apostar por el verdadero talento extranjero son una realidad con Dídac, Miquel Feixas, Sergio González, Eric Martel, Pol Pacheco y Touré por una parte, y con Pito, Matheus, Joao Víctor, 'Lucho' Gauna, el por fin recuperado Fits y la apuesta por jovencísimo talento argentino Lucas Granda por la otra.

De manera paralela a las recientes renovaciones de Matheus, Adolfo y Catela, Torras trabaja desde hace meses en la planificación de un curso próximo en el que todo apunta a que no estará el luso Erick Mendonça (apunta de vuelta al Sporting) y lo tendrá difícil Fits pese a tener contrato hasta 2027. Además, Eric Martel podría renovar y Pol Pacheco firmó hasta 2027, pero todo está abierto.

Higor, defendido por André Coelho en su etapa en Palma Futsal / EFE

¿Y los fichajes? En las últimas fechas, el Barça ha rechazado posibilidades apetecibles como el brasileño Diego Nunes (Benfica y apunta a volver a Palma), mientras que no renuncia al astro luso Zicky Té, aunque su contrato acaba en 2027 y el Semey kazajo ha ofrecido 200.000 euros que ha rechazado el Sporting. No obstante, podría mudarse a Asia a finales del próximo curso.

Dos excelentes opciones

Los dos nombres que baraja la dirección deportiva para elevar el nivel de una plantilla que está compitiendo de maravilla son ilusionantes, según anunció Gustavo Muñana en X y pudo confirmar y ampliar SPORT. El más cercano es Higor, un pívot brasileño de 27 años que dejó un magnífico recuerdo en Palma de 2020 a 2022 y que no seguirá en el Benfica la próxima temporada.

Se trata de un jugador que aúna potencia y calidad, con un quiebro propio de los alas y una media vuelta de los pívots puros. En su última campaña a las órdenes de Antonio Vadillo firmó 19 goles en la Liga y ya está por encima de los 50 en las dos y media que lleva en tierras lisboetas. En la actual lleva 14 y está camino de batir su mejor marca, lograda el curso pasado con 23.

Cléber, abajo entre Dyego y Joao Victor tras ganar la Copa América 2026 / INSTAGRAM

A diferencia del fútbol y el baloncesto, el fútbol sala es un deporte de oportunidades, de trabajar mucho el mercado, 'atar' a jugadores que terminan contrato o adelantarse a otros clubs en fichajes con una temporada de anticipación. Y eso es lo que está haciendo Jordi Torras desde el inicio del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, que está afectando directamente a Arabia Saudí.

Tras anotar 14 goles en Palma en la campaña 2023-24, el ala diestro Cléber Souza se fue al Al-Qadisiyah de Arabia Saudí previo pago de su cláusula. Con 29 años, se reporta que marcó 66 goles la pasada temporada y tiene contrato, pero podría salir por la guerra y el Barça está muy atentop. Si se confirma, serían dos fichajes a cuál mejor para Javi Rodríguez. ¡Y a coste cero!