El Barça de fútbol sala define a sus capitanes

El Barça de fútbol sala ha hecho oficial a sus tres capitanes para la temporada 25/26. Las salidas de Sergio Lozano y Dyego han obligado al club a reestructurar esa faceta y será Dídac Plana el nuevo primer capitán. Junto al guardameta, Adolfo y Matheus completarán el trío.

"Es una ilusión llevar la pulsera de primer capitán. Estoy muy contento y orgulloso con este reto que exige tener esta responsabilidad. Conozco sobradamente los valores que este Club pide para ser capitán", comentó Dídac Plana a los medios del club. Será la octava temporada del guardameta en el Barça, tras haber sido capitán ya en categorías inferiores.

"He tenido grandes maestros, como Dyego y Sergio Lozano, y ahora tengo ganas de devolver esa confianza que me han dado. Seguiré haciendo lo mismo de siempre: dejármelo todo por el equipo y por mis compañeros. Tenemos un buen grupo, me huele bien la temporada y es ilusionante", finalizó el portero.

Además de él, dos jugadores más formarán parte del grupo de capitanes del club azulgrana. El segundo será Adolfo, que lleva una década defendiendo los colores de los culés, mientras Matheus estrenará esta responsabilidad como tercer capitán del equipo en su sexta temporada.