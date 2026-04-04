El Barça arrolla para seguir al acecho del liderato

El Barça sumó su quinta victoria consecutiva (la decimocuarta jornada sin derrota) en la Primera División de Fútbol Sala al imponerse con solvencia al Noia Portus Apostoli (5-2). Un triunfo con el que el equipo se mantiene al acecho del líder, ElPozo Murcia Costa Cálida que también saldó su duelo contra Jimbee Cartagena Costa Cálida con victoria (2-1).

Barça - Noia (Primera División Fútbol Sala) Primera División BAR 5 2 NOA Alineaciones Barça Miquel Feixas, Antonio, Matheus, M. Touré, Pito - cinco inicial- Catela, Erick, Joao Victor, Pol Pacheco, Martel, Sergio Gonzalez y Luciano Gauna. Noia Portus Apostoli Schütt, Churrasco, Thierry, Altamirano, Ismael - quinteto inicial - D. Montero, Biel, Favero, Mateo, G. Monteros, Pazos, Chenel, Santiago Da Silva.

Los azulgranas, tras perder en los penaltis la final de la Copa de España ante Jaén Paraíso Interior, ganaron el pasado sábado en la pista de Industrias (3-7) y el martes en Palma (1-5) por lo que llegaban a esta nueva cita en el Palau con buenas sensaciones aunque sin Adolfo, operado recientemente de su problema en el hombro.

Acoso y derribo

Con el objetivo de no descolgarse de la batalla por el liderato, los de Javi Rodríguez afrontaron el duelo sin especular, con un auténtico acoso y derribo a los dominios de Schütt desde los primeros compases.

Apenas dos minutos tardó el primero en llegar. Un trallazo inapelable de Matheus en carrera ante el que poco pudo hacer el meta del Noia y que supuso el gol número 100 del Barça en liga.

A renglón seguido llegó el segundo tras una jugada de estrategia a balón parado. Schütt firmó una meritoria parada en el primer disparo de Antonio pero Pito esperaba ya con la pierna cargada para recoger ese rechace y rematar al fondo de la red.

Después de esa pequeña tormenta llegaron unos minutos de calma, aunque sin que bajara la presión azulgrana. Así llegó el tercero, tras un robo ofensivo de Antonio que cayó en las botas de Catela. El gaditano apenas tuvo que meter la punta del pie derecho para enviar la bola entre los tres palos.

Tras esa diana pidió tiempo muerto el técnico del Noia y la arenga surtió efecto. Poco después llegaba el primero tras un disparo de Douglas que pegó en el palo. Biel recogió el rechace y batió a Miquel Feixas para recortar distancias.

La vida sigue igual

Con la confianza del trabajo previo, los azulgranas regresaron a pista concentrados y con la misma intensidad y el cuarto no tardó en subir al marcador. Menos de tres minutos necesitó el Barça para trenzar una jugada exitosa. Un balón de Matheus desde la derecha lo recogió Pito de espaldas para asistir a Erick que con un chute ajustado superó al portero visitante.

El encuentro entró entonces en una fase de idas y venidas, sin un dueño claro y con varias ocasiones claras con ambas partes que no se vieron reflejadas en el marcador, pero que dieron cierto protagonismo a los dos porteros.

Con el paso de los minutos las revoluciones fueron bajando y los de Javi Rodríguez retomaron el pulso del encuentro, dominando la posesión y complicando las opciones de ataque del rival.

Ya en el tramo final, el Barça hizo buena una defensa de portero-jugador para sentenciar el duelo con un gol a portería vacía de Joao Victor. No se rindió el combinado gallego que a poco más de dos para el final recortó distancias con un gol de falta de Ismael en el que fue el último gol del partido.