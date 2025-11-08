El Barça se estampa con un muro llamado Fabio

El objetivo en el Palacio Municipal de Vista Alegre estaba muy claro: mantener el ritmo del líder, ElPozo Murcia, que ganó en Peñíscola (2-4). Desde el inicio, el Barça salió dispuesto a dejar las cosas claras. A los cuatro minutos, los de Javi Rodríguez ya dominaban en el marcador gracias a Matheus, el mejor hombre sobre la pista. Pero el balón parado de Córdoba y el partidazo de Fabio bajo palos no dejaron a los culés pasar del empate (2-2).

Matheus quiere reivindicarse como goleador bajo las órdenes de Javi Rodríguez y lo demostró abriendo la lata temprano. Con un zurdazo en una jugada a balón parado, el brasileño superaba a Fabio, que por la acumulación de hombres perdió de vista el balón y no lo vio hasta que la red lo atrapó. Sin embargo, Córdoba respondió de la misma manera. En un saque de esquina a los 10 minutos, Tomás Pescio ponía el empate a placer.

⚽️ GOOOOOOL DE MATHEUS! 🔥



☄️Els blaugranes obren el marcador després d’una gran jugada d’estratègia en un córner 🧠



⚔️ @CordobaFutsal 0️⃣🆚1️⃣ @FCBfutbolsala



📺 Segueix-lo en directe per Esport3 i la plataforma 3Cat 👇



👉 https://t.co/RlF4bhC9tN pic.twitter.com/qn7UKdsF1v — Esport3 (@esport3) November 8, 2025

A partir de ahí, empezó el particular 'show' de Fabio, que comenzó a sacar todos los intentos culés. A 3:30 del final del primer tiempo, incluso le paró un trallazo a Pol Pachecho con la oreja, que acabó impactando contra el larguero. Ya lo dicen, los porteros de futsal están hechos de otra pasta. La primera parte oscureció aún más con el 2-1 de Nicolás, a falta de una décima para el final, tras comerle la tostada a Joao Victor, que le dejó girarse con mucha facilidad.

🧤 Aturada amb l’orella de Fabio Alvira! 👂



🤔El porter del @CordobaFutsal evita el segon dels blaugranes



⚔️ @CordobaFutsal 1️⃣🆚1️⃣ @FCBfutbolsala



📺 Segueix-lo en directe per Esport3 i la plataforma 3Cat 👇



👉 https://t.co/RlF4bhC9tN pic.twitter.com/O73FOKGdFk — Esport3 (@esport3) November 8, 2025

Tocaba remar en un segundo acto en el que los protagonistas fueron los mismos: Fabio, parando incluso lo imparable, y Matheus, rescatando al Barça a 7:50 del final con una jugada individual por la derecha que supuso el 2-2. Antes, el cuadro culé se había cargado de faltas tontas, alcanzando las cinco con más de 8 minutos en el crono.

La exhibición del brasileño continuó, pero no pudo volver a superar a Fabio, que contó con la fortuna de que la única pelota que no pudo desviar, un derechazo de Antonio a falta de 1:15, se la salvó el palo. El Barça, al final, acabó chocando contra el muro del Córdoba y se mantiene en la segunda plaza empatado con Jimbee Cartagena a 20 puntos. ElPozo, que cumplió ante Peñíscola, ya suma 24.