Barça - ElPozo Murcia, con la primera plaza en juego y... habra 'entradón' en el Palau

El Barça afronta este viernes un partido clave de cara a sus aspiraciones de terminar primero la fase regular de la Liga en Primera RFEF para tener ventaja de pista en todas las eliminatorias por un título que supondría también el regreso de la sección a la Champions tras dos temporadas de ausencia.

El calendario ha querido que el Barça y ElPozo Murcia, los dos mejores equipos de la temporada hasta el momento, se enfrenten a las 20.30 horas en un duelo que podría dejar la primera plaza decidida si no hay empate. Empatados ambos con 66 puntos al frente de la tabla, el que gane acabará primero.

Si hay empate, el conjunto azulgrana tendría que ganar la última jornada en la pista de O Parrulo o, al menos, igualar el resultado de ElPozo. Será una jornada clave también para las aspiraciones de Industrias de Santa Coloma de disputar los play-off (perdió por 7-3 en Cartagena en partido adelantado).

El Barça confía en el 'factor Palau' / FCB

El club está trabajando para conseguir el mejor ambiente posible y trata de animar a los aficionados para hacer posible una gran entrada con casi 4.000 espectadores. Con la ayuda de los Dracs y de todo el barcelonismo, el objetivo sería un poco más sencillo para los azulgranas.

Javi Rodríguez sigue sin poder contar con Adolfo tras operarse de su problema en el hombro (podría llegar a una hipotética final liguera), Lucas Granda (se lesionó con Argentina) ni con un Antonio que también sufrió un problema con la 'Roja' y al que se espera para la Final a Cuatro de la Copa del Rey.

La mejor noticia de las últimas fechas fue el golazo del brasileño Fits en el empate contra el Peñíscola (5-5), el primero en una temporada marcada por sus problemas de rodilla. Por cierto, que los alicantinos tenían seis jugadores en la pista justo antes de marcar en 5-4. Si el cuarto árbitro estuviese más pendiente de la pista que de los banquillos, lo habría visto.

El azulgrana Pito está a un nivel extraordinario / FCB

Por su parte, ElPozo ha resistido en las últimas jornadas con dos victorias sobre la bocina, sobre todo la que logró en la pista de Osasuna Magna por 3-4 cuando perdía por 2-0 en el minuto 38. Y en su última salida, ganó en Jaén con un gol de Ricardinho a tres segundos del final (1-2).

El equipo que dirige Josan González llegó a tener cinco puntos de ventaja sobre los blaugranas, pero los empates en la pista de Ribera Navarra (3-3) y en casa contra el Valdepeñas (3-3) los castigaron con la pérdida de la primera plaza. En principio, la única baja de los murcianos será Álex García.

Además de la importancia del partido, hay ansias de revancha en el seno de la plantilla de ElPozo por lo sucedido el pasado mes de febrero en los cuartos de final a partido único de la Copa del Rey. En el 'Palacio', el Barça abusó de los de Josan González con un sonoro 1-7.