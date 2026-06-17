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Barça - ElPozo Murcia: horario y dónde ver el segundo partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

A qué hora juega el Barça contra el ElPozo Murcia y en qué canal ver en abierto el partido de la final de los playoffs de la de la Liga de Fútbol Sala desde España

El Barça se enfrenta a ElPozo Murcia este jueves 18 de junio en los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala

El Barça se enfrenta a ElPozo Murcia este jueves 18 de junio en los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala / FC Barcelona

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

FC Barcelona y ElPozo Murcia se dan cita en el Palau Blaugrana este jueves 18 de junio para disputar el segundo partido de los playoffs por el título de la Primera División de Fútbol Sala. El conjunto azulgrana volverá a encomendarse a su afición para intentar dejar la serie lo más encarrilada posible antes del desplazamiento al pabellón murciano.

El Barça afronta el segundo asalto de la final en un estado anímico inmejorable. El duelo inaugural empezó de la peor forma posible, con Pito expulsado a los 3 minutos y una desventaja inicial de tres goles, pero los azulgranas lograron apelar a la épica para remontar y terminar apuntándose la victoria (5-5, 3-2 en los penaltis).

El playoff por el título entre Barça y ElPozo se disputará al mejor de cinco partidos. El conjunto azulgrana cuenta con el factor campo a favor en los dos primeros, mientras que los murcianos ejercerán como locales en el tercero y en el hipotético cuarto encuentro. En caso de ser necesario, el quinto y definitivo se volvería a celebrar en el Palau.

Imagen del primer partido de los playoffs entre Barça y ElPozo Murcia

Imagen del primer partido de los playoffs entre Barça y ElPozo Murcia / FC Barcelona

¿A qué hora juega el Barça contra ElPozo Murcia el segundo partido de la final de los playoffs?

El segundo partido entre Barça y ElPozo Murcia, correspondiente a la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala, se disputará este jueves 18 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el Palau Blaugrana.

¿Dónde ver el segundo partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol sala gratis por TV y en directo?

En España, el segundo partido de la final entre Barça y ElPozo Murcia se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

En Catalunya, la retransmisión de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala correrá al cargo de Esport3.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el segundo partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala entre Barça y ElPozo Murcia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.

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