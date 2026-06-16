Barça - ElPozo Murcia: horario y dónde ver hoy la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala gratis por TV y en directo

FC Barcelona y ElPozo Murcia se dan cita en el Palau Blaugrana hoy martes 16 de junio para disputar el primer asalto de los playoffs por el título de la Primera División de Fútbol Sala. El conjunto azulgrana se prepara para salir a escena en la última eliminatoria con la ventaja de contar con el factor campo a favor de cara a los primeros partidos.

Con la clasificación para la próxima edición de la Champions League ya en el bolsillo, ElPozo Murcia se prepara para afrontar un desafío mayúsculo. El conjunto murciano intentará destronar al Barça, vigente campeón y gran dominador de la competición en los últimos tiempos, para volver a celebrar un título que se les resiste desde el ya lejano 2010.

El cara a cara entre Barça y ElPozo se disputará en un playoff al mejor de cinco partidos. El conjunto azulgrana contará con el factor campo a favor en los dos primeros, mientras que los murcianos ejercerán como locales en el tercero y en el hipotético cuarto encuentro. En caso de ser necesario, el quinto y definitivo volvería a disputar en el Palau.

El Barça, en la última jornada de liga de fútbol sala ante O Parrulo / FCB

¿A qué hora juega el Barça contra ElPozo Murcia el primer partido de la final de los playoffs?

El partido entre Barça y ElPozo Murcia, correspondiente a la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala, se disputará hoy martes 16 de junio a las 21:00 horas (CEST) en el Palau Blaugrana.

¿Dónde ver el primer partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol sala gratis por TV y en directo?

En España, el primer partido de la final entre Barça y ElPozo Murcia se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

En Catalunya, la retransmisión de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala correrá al cargo de Esport3.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer partido de la final de los playoffs por el título de la Liga de Fútbol Sala entre Barça y ElPozo Murcia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.