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Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida, en directo: segundo partido de la final de la Primera División de Fútbol sala, en vivo
Sigue en directo el segundo partido del play-off por el título de liga entre Barça y ElPozo que se disputa en el Palau Blaugrana
El Barça, tras imponerse en la tanda de penaltis en el primer partido, busca el segundo punto ante ElPozo Murcia Costa Cálida.
En pista Adolfo, que va a tener unos minutos después de unas semanas de baja por lesión. Nada más salir, ya crea la primera ocasión de peligro.
¡UYYYY! Por qué poco no ha podido conectar Gauna una buena asistencia desde la izquierda.
Lo intentaba ahora David por la izquierda pero estaba muy atento Dídac y se lleva la bola sin problema. Quería sacar rápido pero se lo piensa mejor y espera. Se la deja a Gauna que se ha sacado un caño de la chistera para alegría de los aficinados. Se está divirtiendo el público.
Falta de Fits sobre David Álvarez. Protesta el Palau pero ha sido clara.
Muy activo Matheus. Está el azulgrana en un gran estado de forma y se la juega con un trallazo lejano que se marcha un poco desviado.
Minuto 5 / Barça 0-0 ElPozo
Mucho respeto en estos primeros cinco minutos de partido. Ninguno de los dos equipos quiere cometer errores y apenas ha habido ocasiones claras.
Barça 0-0 ElPozo
¡Matheus! Buscaba posición para chutar pero ha pisado mla y se le escapó la opción. Tenía dos defensores delante tapando el espacio.
Barça 0-0 ElPozo
Ya lo ha dicho en la previa Rodríguez, es un partido de rotaciones y ya han empezado. Gauna, Fits. Eirck Mendonça y Matheus en pista en estos momentos.
Barça 0-0 ElPozo
¡Touré! Lo ha intentado el azulgrana por la banda izquierda. Consigue un córner y a punto ha estado de sorprender a la defensa del conjunto murciano con un centro que no ha encontrado rematador.
Parece que hay un cambio respecto al cinco inicial que comunicaron los equipos. Es Henrique el guardameta que defiende la portería murciana, y no Sousa.
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