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Fútbol Sala

Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida, en directo: segundo partido de la final de la Primera División de Fútbol sala, en vivo

Sigue en directo el segundo partido del play-off por el título de liga entre Barça y ElPozo que se disputa en el Palau Blaugrana

Sergio González remata un balón durante el primer partido de la serie

Sergio González remata un balón durante el primer partido de la serie / Valentí Enrich

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Barça, tras imponerse en la tanda de penaltis en el primer partido, busca el segundo punto ante ElPozo Murcia Costa Cálida.

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