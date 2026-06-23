El Barça despercidia un 0-2 y el título tendrá que esperar

Un Barça con dos caras dejó escapar su primera oportunidad para sentenciar el título liguero al perder por 5-4 en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida. El equipo lo bordó en los primeros 10 minutos (0-2), pero ahí bajó la intensidad y encajó cuatro goles seguidos. En la segunda parte regresó, igualó el partido con tantos de Fits y de Sergio González, y lo dejó escapar a falta de seis segundos con el tenista Carlos Alcaraz en el palco.

ElPozo Murcia Costa Cálida - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 23/06/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF ELP 5 4 BAR Alineaciones ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 5 (4+1): Edu (p.), Ricardo, Gadeia (2), Ligeiro, Rafa Santos -cinco inicial-, Dener (1), Bebe, Marcel (1), Adri Rivera (1, f.d.), Meseguer y David Álvarez. BARÇA, 4 (2+2): Dídac (p.), Antonio, Matheus, Touré, Pito -cinco inicial-, Miquel Feixas (p.s.), Catela (1), Adolfo (1), João Victor, Sergio González (1), Erick, Eric Martel y Fits (1).

Por tanto, el equipo que dirige Javi Rodríguez tendrá una segunda oportunidad este jueves a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, con un último comodín en forma de quinto partido que está programado para este domingo a las 12 de la mañana en el Palau. Por tanto, el homenaje de despedida al brasileño Rafa Santos (un profesional sensacional) tras seis cursos en el equipo local no fue su despedida. Al menos, otro partido más,

A diferencia de los dos partidos del Palau, el cuadro azulgrana salió muy 'enchufado' con dos disparos de Pito en el preludio de los dos primeros goles. Un misil de Catela de falta directa se estrelló en el larguero y, tras consulta arbitral al VIR, supuso el 0-1 al haber botado dentro la bola. En el 6', Adolfo marcó el 0-2 en una contra perfectamente conducida por Sergio González.

El veterano Gadeia lideró la respuesta local, mientras que los visitantes cometían faltas estúpidas e incluso perdonaron la cuarta a Pito en el 9'. El partido estaba cambiando, el Barça no hizo nada para evitarlo y un renqueante Marcel demostró su talento con un disparo potentísimo a pase de Rafa Santos que supuso el 1-2 en el 12'.

Matheus cometió una imperdonable quinta falta sobre Bebe y los colegiados enseñaron de inmediato la 'patita' al señalar la sexta al brasileño, tan rigurosa que no era. ¡Qué gran noticia para el Barça la retirada de uno de ellos! El internacional español Adri Rivera superó a Dídac en el '10 metros' para firmar el 2-2 y el meta evitó que Ligeiro y Ricardo culminasen la remontada.

La siguiente falta blaugrana fue clara, de Sergio González. Miquel Feixas salió para desviar el 'doble' a Rivera, pero Marcel botó un córner con maestría para que Dener empalmase el 3-2 en el 18'. Totalmente descompuesto y a merced de su rival desde hacía ya varios minutos, el heptacampeón liguero encajó el 4-2 en un chut cruzado de Gadeia. El Barça se confió y recibió un justo castigo.

El Barça enmendó ese error de intensidad y recuperó sus líneas maestras, con Pito con principal argumento ante un rival centrado en defender que se plantó con tres faltas a 15:21 del final y con cuatro (no era) a falta de 14:29. ¿Querían compensar algo los árbitros? Los visitantes lo intentaban todo y Edu se erigía en protagonista con manos milagrosas ante Eric Martel, Catela y Pito.

Marcel pudo sentenciar en el 31' en un chut que se fue rozando el poste y los árbitros enseñaron una vergonzosa amarilla a Touré en el 32'. El banquillo azulgrana estalló contra los aficionados que tenía justo detrás, al igual que sucedió con el 'charcutero' en el primer partido en el Palau. El partido estaba en un gol y lo marcó Fits en su habitual acción a la media vuelta. 4-3 a 7:55 del final.

Javi Rodríguez pidió tiempo a falta de 4:48 para preparar una jugada con ataque de cinco que estuvo a punto de salir. Tras rechazar la defensa los disparos de Antonio y de Catela, Pito salió con la camiseta de portero. 'Cate' hizo de malabarista y asistió a Sergio González para que lograse el 4-4 a 1:13 del final y provocase el tiempo extra. Sin embargo, un error de Antonio propició la sentencia de Gadeia, el 5-4 a seis segundos del final.