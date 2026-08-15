El Barça derrota al Jimbee Cartagena en su 'estreno'

Casi dos semanas después de regresar al trabajo, el Barça inició este sábado su actividad competitiva con una victoria por 3-2 ante un innecesariamente duro Jimbee Cartagena en la primera semifinal del Torneo Mucho Más que se disputa en Valdepeñas.

Barça - Jimbee Cartagena (fútbol sala, 'Torneo Mucho Más'), 16/08/2026 TORNEO MUCHO MÁS BAR 3 2 CAR Alineaciones BARÇA, 3 (2+1): Miquel Feixas (p.), Antonio, Matheus, Touré, Pito (1) -cinco inicial-, Dídac (p.s.), Eric Martel (1), Joao Victor, Sergio González, Catela (1), Higor, Joel Miñano, Adolfo y Mouhoudine. JIMBEE CARTAGENA, 2 (1+1): Chispi, Tomaz, Motta (1), Darío, Pablo Ramírez -cinco inicial-, David Allan (p.s.), Adri Rubio, Juninho, Agustín Plaza, Carlos Alonso, Cortés, Mellado, Osamanmusa (1) y Dani Ruano.

Con tantos de Pito (acabó lesionado por un entradón del joven meta debutante David Allan), Eric Martel y Catela, el equipo que dirige Javi Rodríguez se ganó el derecho a disputar la final este domingo contra el ganador del duelo entre el anfitrión Viña Albali Valdepeñas y el Sporting Anderlecht.

El duelo sirvió para que debutasen como azulgranas los dos únicos fichajes para la nueva temporada. El pívot brasileño Higor ofreció buenas sensaciones en ataque y el 'tanque' galo Mouhoudine estuvo contundente y muy móvil en tareas defensivas.

Sergio González, defendido por Tomaz / FCB

Pito no tardó ni un minuto en abrir el marcador tras uno de sus habituales giros, a lo que reaccionaron los de Duda con buenas ocasiones de Cortés, el talentosísimo Mellado y Juninho que desbarató un acertado Miquel Feixas. El Barça volvió a la carga pasado el ecuador de la primera parte y Chispi evitó primero el 'doblete' del de Chapecó y después el gol de Matheus.

Un activo Eric Martel avisó con un disparo al poste en el minuto 15, el internacional tailandés Osamanmusa respondió con el 1-1 en el 17' y unos segundos después 'Nakata' logró un sensacional gol a bola parada que devolvió la ventaja a los catalanes al descanso (2-1).

La segunda parte ofreció dos acciones muy feas. David Allan cargó con fuerza a Pito en una salida cuando se disponía a marcar y vio la roja, mientras que Agustín Plaza realizó una entrada de juzgado de guardia a Catela por la que vio amarilla. También fue expulsado Matheus por revolverse en otra dura acción del argentino.

La superioridad numérica del Barça se saldó con un golazo del 'genio' Catela en el 24' desde el perfil derecho, mientras que los de Javi Rodríguez supieron defender muy bien la cartagenera, con mención especial como siempre para Adolfo.

A cinco minutos del final, Duda dio la camiseta de portero a Darío y el asedio se saldó con dos 'dobles penaltis'. El primero lo envió Motta muy alto y en el segundo Dídac hizo una parada espectacular ante Cortés. Motta hizo el 3-2 en el último segundo.