El Barça, a dar el primer paso hacia 'semis' en la noche de Sergio Lozano

Seis días después caer en los penaltis ante el Jaén Paraíso Interior en las semifinales de la Copa del Rey, el Barça vuelve este viernes a la carga en el Palau a las 21.00 horas (Esport3 y Teledeporte) ante el Viña Albali Valdepeñas en el primer partido de cuartos de final al mejor de tres en una noche muy especial para Sergio Lozano y para todo el barcelonismo. Este jueves, ElPozo Murcia sumó el primer punto ante el Jaén Paraíso Interior (5-2).

El mejor jugador de la historia de la sección se retiró hace poco más de un año y este viernes el club retirará su camiseta con el '9' que lució durante 14 temporadas. Será el segundo jugador de fútbol sala cuya camiseta colgará de las paredes del Palau junto a la de su amigo Paco Sedano, quien estará en el palco (trabaja en la Federación Española de Fútbol y estará en el palco. Por cierto, que desde el mes pasado da nombre al Pabellón Municipal Móstoles-Sur.

"El Barça es mi hogar. Espero que el Palau esté lleno para que lleve al equipo en volandas y después, para despedirme de la gente que tanto me ha apoyado en los momentos buenos y, sobre todo, en los malos. Nunca fue un objetivo el tema de la camiseta, pero me encanta y estoy muy agradecido al club y al presidente Joan Laporta. Es una manera de seguir vivo para siempre", dijo Sergio Lozano esta semana en la redacción de SPORT.

Duelo clave

Celebraciones aparte, el Barça afronta un duelo clave en su doble objetivo de regresar a la Champions League (necesitaría alcanzar la final) y de recuperar un título liguero que logró el Jimbee Cartagena las dos últimas temporadas. Los de Javi Rodríguez, que no podrán contar con Pol Pacheco ni con un Adolfo que lo tendrá muy difícil para volver a jugar esta temporada, se enfrentan por tercera vez esta temporada al Viña Albali Valdepeñas.

El cuadro azulgrana derrotó por 7-1 a los de Marlon Velasco en los cuartos de final de la Copa de España, se impuso meses antes por 4-1 en el Palau en la primera vuelta liguera y repitió en el Virgen de la Cabeza en la segunda vuelta por 2-4. Además, la ventaja de pista en todas las eliminatorias supone una ventaja que los de Javi Rodríguez deben aprovechar.

Se da la curiosa circunstancia de que hasta cuatro jugadores del Barça tienen pasado en el cuadro alcarreño, donde Sergio González se encumbró definitivamente a las órdenes del histórico David Ramos (2020-22), Catela llegó al Virgen de la Cabeza en enero de 2020 y estuvo allí hasta su fallido traspaso al Dinamo Sinara ruso en enero de 2022, Eric Martel dio un gran paso adelante allí en el curso 2024-25 y el lesionado Pol Pacheco fue valdepeñero de enero de 2023 hasta junio de 2025.

Pito, Miquel Feixas y Eric Martel, en un entrenamiento en la Ciutat Esportiva / DANI BARBEITO

Por su parte, el Viña Albali Valdepeñas cuenta con el cordobés Boyis, un cierre internacional con gran experiencia (36 años) que dio empaque al Barça de Andreu Plaza entre 2018 y 2020. Junto a ellos, dos jugadores que brillaron en el filial azulgrana como el pivote Nico Marrón y un Jorge Carrasco que está rayando a un nivel impresionante y es el quinto máximo realizador liguero con 23 goles.

Habla el míster

Javi Rodríguez confía plenamente en que el Barça se levantará tras la decepción copera. "Veo al equipo con confianza y con ilusión para el inicio del play-off por el título. Hemos luchado mucho para ser primeros en la fase regular, tenemos el factor pista a favor y ahora toca aprovecharlo", comentó el técnico barcelonista.

"Lo de Jaén no fue tanto un tema de mentalidad, sino quizá de vernos en la misma situación que en la Copa de España y lo cierto es que volvimos a perder. Lo que no ha cambiado es la ambición. Tenemos que seguir siendo muy ambiciosos. Espero el Palau de las grandes ocasiones, que nos animen y que nos apoyen", concluyó.