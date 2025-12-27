El Barça, a dar la campanada ante el proyecto ganador de Josan González en ElPozo

La liga más accidentada en Primera por los continuos parones cierra este sábado la primera vuelta con horario unificada y tiene como estrella el duelo entre ElPozo y Barça en un 'Palacio' a reventar (18.30 h) con el liderato en juego y la condición de primer cabeza de serie en la Copa de España que permite jugar los cuartos el jueves.

El cuadro azulgrana suma cuatro victorias seguidas en la liga más las coperas en la pista del Virgil Cádiz (1-4) y de Industrias Santa Coloma (1-3), con tan solo siete goles recibidos en los últimos siete partidos oficiales. Mientras, los murcianos tienen tres puntos más y no pierden desde la primera jornada (2-4 ante el Córdoba Patrimonio).

¿Cuál es el secreto de ElPozo? Tras varios bandazos, el club acertó al designar al pontano Josan González como sustituto de Dani Martínez a finales de enero. El andaluz estaba en Tailandia después de su gran labor en Córdoba (2020-24) y conocía perfectamente la entidad por su gran trabajo durante siete temporadas en el filial (2013-20).

Los fichajes están respondiendo, con nombres como el canterano Bebe (Movistar Inter), el también internacional español Adri Rivera (Sala 10 Zaragoza), el pívot Àlex García (Betis) y los brasileños Dener (Kairat), Ligeiro (Xota) y el meta Henrique (Palma) más los consagrados Rafa Santos, Gadeia, Ricardo, Marcel o el catalán David Álvarez.

En el Barça todo son buenas noticias. Sergio González regresó antes de lo previsto en la pasada jornada frente a Industrias y aseguró a SPORT que no renuncia al Europeo de enero. "Me quedan tres partidos y tengo que jugar muy bien para ayudar al equipo, que es lo principal", comentó este lunes el moncadense a SPORT.

Por tanto, la única baja será el gaditano Catela, quien esta misma semana ha regresado parcialmente al trabajo con pelota en la pista nueve meses después de romperse los ligamentos cruzado anterior y lateral interno de la rodilla derecha en las semifinales de la Copa de España.

Una vez cerrada la defensa con Dídac Plana (el más utilizado) y Miquel Feixas como últimos guardianes, el equipo está cada vez más cerca del equilibrio que pretende Javi Rodríguez. La labor del técnico está siendo extraordinaria y todos los jugadores están 'enchufados'.

Pito ha vuelto por sus fueros y suma ya 11 goles, los mismos que Humberto (Manzanares) y a tres de Javi Mínguez (Inter). Lo siguen con ocho el sempiterno Adolfo y el renacido Matheus (acaban contrato en junio) por los siete de Antonio pese a ser cierre. Deben sumarse Fits (no ha marcado), Pol Pacheco (dos goles) o 'Lucho' Gauna (tres).

Habrá homenaje al meta Juanjo (ex de ElPozo y del Barça) y el azulgrana Joao Victor se 'estrenará' como mejor jugador del mundo. El ala-cierre maravilló el curso pasado con el tricampeón europeo Palma Futsal, mejor club del mundo y también fueron premiados el técnico Antonio Vadillo y el ya vicepresidente deportivo José Tirado.