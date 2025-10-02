El Barça, a por la cuarta seguida para ponerse líder

El Barça visita Tudela este viernes a las 20:30 horas para enfrentarse al Ribera Navarra con el liderato liguero en juego. Tras conseguir una victoria de carácter en su último partido en Alzira, los azulgranas aspiran a sumar los tres puntos para asaltar la primera posición de la clasificación de manera momentánea a la espera de lo que pueda hacer Jimbee Cartagena este sábado, con quien comparte liderato.

Es un duelo trampa el que afrontará el conjunto de Javi Rodríguez en el Ciudad de Tudela. A pesar de que Ribera Navarra solamente ha podido sumar dos puntos en sus primeros cuatro encuentros, la pista del equipo navarro es una de las más complicadas de la categoría con una afición que apretará desde el primer minuto. Será trabajo del Barça saber jugar su partido sin caer en el ambiente hostil que le esperará en Tudela.

Un equipo de dos caras

Los azulgranas, por su parte, llegan con buenas sensaciones tras conseguir tres victorias y un empate en el arranque de temporada en liga. El equipo tiene claro que debe mejorar en el apartado defensivo -ha concedido 14 goles en apenas cuatro encuentros-, aunque por ahora el poderío en ataque del equipo de Javi Rodríguez ha opacado las carencias atrás.

Y buena parte de esa culpa la tiene Pito, pichichi del campeonato con seis goles. El brasileño acapara el juego ofensivo de su equipo, aunque Javi Rodríguez tampoco se olvida del resto de sus jugadores: "Todo el mundo lo conocemos, es un jugador increíble. Pero para que él pueda hacer estas cosas, hay otros jugadores que tienen que hacer otras cosas para que él pueda sobresalir", reconoció el técnico azulgrana en la previa del encuentro.