El Barça más coral alegra la jornada de reflexión al presidente Rafa Yuste

El Barça sigue a la estela de ElPozo tras una gran victoria por 6-2 ante el Jimbee Cartagena, su verdugo en la pasada final liguera que tuvo la importante baja de última hora de Mellado. Gran actuación colectiva del equipo ante la atenta mirada del presidente, Rafa Yuste, en la jornada de reflexión.

Barça - Jimbee Cartagena (fútbol sala, Primera División RFEF), 14/02/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 6 2 CAR Alineaciones BARÇA, 6 (3+3): Dídac (p.), Antonio (1), Matheus (1), 'Lucho' Gauna (1), Pito (1) -cinco inicial-, Joao Victor, Adolfo (1), Eric Martel, Sergio González, Touré, Erick, Catela (1, d.p.) y Fits. JIMBEE CARTAGENA, 2 (2+0): Chispi (p., 1'-30'), Juninho (1), Darío Gil, Motta, Pablo Ramírez -cinco inicial-, Chemi (p.s., 31'-40'), Osamanmusa, Gon Castejón, Tomaz, Cortés (1), Waltinho y Lucas Farias.

El partido no pudo empezar peor para el Barça, que ya perdía a los 35 segundos tras un gol de Juninho a pase de Darío Gil. Ese tempranero tanto dio paso a una fase de dominio alterno con ocasiones para 'Lucho' Gauna, Pito, Eric Martel y Motta mientras los visitantes se situaban con tres faltas antes del 5' (la tercera, acumulativa y rigurosísima).

Ahí apareció Pito para realizar un precioso recorte por la izquierda y fusilar a Chispi en el 9' con su pierna menos buena, la izquierda. Acto seguido, Touré no aprovechó un pase del de Chapecó y realizó un pase horizontal tan inocente como imperdonable que aprovechó Cortés para firmar el 1-2 en el 11'.

El presidente Rafa Yuste apoyó al equipo desde el palco / FCB

El Barça reaccionó a lo grande con un Adolfo de otra galaxia. ¡Qué renovación tan merecida! El colomense espoleó al equipo tras dos buenas acciones de Pito con una jugada personal en la quie bailó con la bola y chutó para que Gauna empatase con el cuerpo en el 15' tras un rechace de Chispi.

Adolfo realizó otra jugada que acabó en una vaselina ligeramente desviada y Javi Rodríguez dio minutos a un Fits más recuperado de sus dolores de rodilla. El brasileño lo hizo muy bien, peleando una bola que permitió a Antonio firmar el 3-2 tras un recorte para enmarcar en el 18'. Los locales pudieron ampliar su renta antes del descanso... y recibir el empate, ya que Waltinho chutó fuera a puerta vacía tras una jugada ensayada que no salió.

Una pérdida de Gauna ante Waltinho acabó en un paradón de Dídac a disparo del brasileño y una gran asistencia del argentino la envió fuera Erick en un sensacional inicio de segunda parte. El Barça peleaba como le gusta al míster y Matheus marcó el 4-2 en el 24' tras recuperar una bola con mucho esfuerzo y la ayuda final de Pito.

El partido era una brega continua con idas y vueltas que tan solo deslucían los colegiados con una rigurosa falta señalada a Eric Martel y una inexistente pitada a Osamanmusa. A veces pitaban acumulativa, otras no en un partido complicado de dirigir y tanto Javi Rodríguez como Duda fumaban en pipa.

El caso es que los minutos pasaron y a 10 del final seguía el 4-2, aunque los visitantes jugaban cada vez más en ataque y provocaron la quinta falta azulgrana a 8:02 del final. Tras una larga posesión con Catela como director de la orquesta, el gaditano y Sergio González evitaron el 4-3 en sendas acciones defensivas y a falta de 6:10 llegó la quinta falta cartagenera. ¿Habría opciones de 10 metros?

Duda dio entrada a Darío a 4:25, justo después de un gol no concedido al Barça. Era córner, pero se lo 'tragaron' los colegiados. Cortés chutó al poste en el 38' y Adolfo volvió a ejercer de 'matador' con una recuperación para firmar, esta vez sí, el 5-2. Y Catela cerró el marcador con el 6-2 de doble-penalti tras la roja a Duda, quien no entendió el arbitraje. Ni él ni nadie