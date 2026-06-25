El Barça, a conquistar su octava liga en Murcia con la lección del martes aprendida

El Barça tiene este jueves a las 19.30 horas (Esport 3, Teledeporte y en la web de SPORT) su segunda oportunidad para lograr su octavo título liguero en la pista de ElPozo Murcia, que logró una vida extra el martes con el gol in extremis de Gadeia.

Todas las miradas se centraron en el error de Antonio, pero es injusto responsabilizarlo. Todo el equipo es responsable por la bajada de intensidad que convirtió un 0-2 en un 4-2 en la primera parte. Eso no puede repetirse.

Los tantos de Catela y de Adolfo con 2-0 en la final ante un rival aparentemente cansado ejercieron un efecto fatal en las huestes azulgranas y los locales lo aprovecharon, asidos a un factor inesperado. Marcel arriesgó medio lesionado y fue clave.

La final ha ofrecido suficientes muestras a los de Javi Rodríguez de que el título habrá que ganárselo en la pista, como el 0-3 del primer partido al descanso, el 0-1 inicial del segundo o el parcial de 4-0 en el tercero. Y olvidarse de los árbitros... por difícil que estén poniendo. Por cierto, pitarán el aragonés Fernando Faubell y el valenciano Pablo Delgado.

"En la primera parte nos pusimos dos a cero y no acabamos de machacar. ElPozo se vino arriba, entramos en su juego y caímos en precipitaciones y en no atacar. Nos sentíamos cómodos y ellos nos metieron cuatro", comentó Javi Rodríguez tras el partido.

"Al final nos penalizó un error por las ganas y por el ansia de querer ganar a falta de cinco segundos. Ahora tenemos otra batalla, estamos con ganas y vamos dos a uno en la final. Nadie dijo que esto iba a ser fácil", añadió el entrenador del Barça.

"Si queremos ganar tenemos que hacer lo que hicimos en la segunda parte. Y las faltas, hacer las necesarias. Si pones los brazos, se tiran y te la pitan, pues no le pongas los brazos. Es tan sencillo como eso", concluyó. Es una lectura muy inteligente, porque lo de los árbitros esta temporada es para escribir un libro. Aquí el club también está siendo cobarde con la RFEF.

En el capítulo de bajas, el cuadro murciano no podrá contar con Ricardinho, César Velasco ni Álex García, mientras que el 'tocado' Marcel sorprendió a todos con un partidazo (es un jugador sensacional). En las huestes blaugranas, son baja Pol Pacheco,. Lucas Granda y un 'Lucho' Gauna que ya pasó por el quirófano y no estará de vuelta hasta diciembre.