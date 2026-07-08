El Barça ya conoce a sus rivales en el regreso a la Champions

El Barça, campeón de liga, ya conoce a su rivales en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League 2026/2027. El conjunto de Javi Rodríguez, que regresa a la máxima competición europea tras dos temporadas fuera, competirá en el Grupo 1 de la Ruta A junto al Futsal Club Semey (Kazajistán), el Futsal Klub Lučenec (Eslovaquia) y el Futsal Minerva (Suiza).

Los partidos se disputarán entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre en formato de minitorneo en Eslovaquia, con el Lučenec como anfitrión.

Rivales del Barça / FCB

El otro representante español en competición, ElPozo Murcia Costa Cálida, subcampeón de liga, ha quedado enmarcado en el grupo 4 de esta ruta A junto a Benfica (Portugal), HIT (Portugal) y Roermond (Países Bajos), que ejercerá como anfitrión.

En la Ruta A, los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos accederán a los octavos de final, mientras que los dos primeros serán cabezas de serie en la siguiente eliminatoria.

Los octavos de final, que se jugarán en formato de doble partido, tendrán lugar el 23 de noviembre (ida) y el 4 de diciembre (vuelta). Los ganadores de estas eliminatorias accederán a los cuartos de final.

Los horarios y el calendario definitivo de la Main Round se publicarán el próximo 28 de agosto y se disputará el 6-7 y 8-9 de mayo en una sede todavía por confirmar.

Los grupos de la Champions RUTA A: Grupo 1: Barça, Futsal Club Semey, Futsal Klub Lučenec, Futsal Minerva Grupo 2: Kairat, Anderlecht, Galati, Beitar Grupo 3: Sporting, Étoile Lavalloise, Olmissum, Minsk Grupo 4: SL Benfica, ElPozo, HIT, Roermond * Se clasifican los tres primeros de cada grupo RUTA B: Grupo 5: Piast Gliwice, Araz-Naxçivan, Ganador C de la Fase Preliminar, Ganador E de la Fase Preliminar Grupo 6: Kauno Žalgiris, Differdange, Ganador F de la Fase Preliminar, Ganador D de la Fase Preliminar Grupo 7: Luxol St. Andrews, L84 Torino, Ganador H de la Fase Preliminar, Ganador B de la Fase Preliminar Grupo 8: KMF Loznica-Grad 2018, SC Athletic Futsal, Ganador A de la Fase Preliminar, Ganador G de la Fase Preliminar * Se clasifica el primero de cada grupo

En total, en el sorteo estuvieron representados 56 clubes de 52 federaciones. Los 32 equipos con peor ranking disputarán la ronda preliminar, mientras que los 24 clubes restantes, entre los que se encuentra el vigente campeón, el Sporting CP, así como Barça y ElPozo, comenzarán en la ronda principal, de la que saldrán los 16 equipos que tomarán parte en la fase eliminatoria que llevará a la final a cuatro del mes de mayo.

Rival de nivel

Los azulgranas, campeones en 2012, 2014, 2020 y 2022 y tres veces subcampeones de la máxima competición europea, buscarán su quinta Champions tras perderse las dos últimas ediciones. En su camino inicial se medirán al potente Semey, que cuenta con uno de los grandes porteros del panorama internacional, Léo Higuita, quien ya se interpuso en el camino del Barça en ediciones anteriores como jugador del Kairat. Además aparecen en sus filas nombres de nivel como Bruno Gomes o Dedezinho, máximo goleador del equipo con una media de 1,21 goles por partido.

Por otro lado, el Semey fue también el equipo que fichó a Ferrao tras su salida del Barça, aunque jugador y club rescindieron su contrato de mutuo acuerdo mientras el brasileño esperaba la resolución de su caso por dopaje.