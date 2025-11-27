El Barça ya tiene rival en los octavos de final de la Copa del Rey

El Barça ya conoce que el Industrias Santa Coloma será su próximo rival en los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El club azulgrana encara un mes de diciembre vibrante cargado de partidos en todas las competiciones, donde deberá hacer frente también a la eliminatoria a partido único contra el rival de Santa Coloma de Gramanet el próximo 10 de diciembre.

El sorteo celebrado este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado ocho enfrentamientos vibrantes que se disputarán, a partido único, los días 9 y 10 de diciembre. En clave azulgrana, el Barça vivirá un derbi de alto voltaje en el Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramanet donde buscará el billete a los cuartos de final de la competición nacional. El duelo, además, tendrá un componente especial para Javi Rodríguez, técnico azulgrana, que se enfrentará al club donde se formó como jugador y que dirigió entre 2019 y 2022.

Un mes exigente

El Barça llega al duelo de octavos tras haber superado al Cádiz Virgili a domicilio (1-4) en otro partido donde los azulgrana demostraron que esta temporada se está siguiendo una dinámica más que positiva. El equipo marcha segundo en el campeonato liguero y quiere seguir ampliando su buena racha en Copa del Rey, donde Industrias Santa Coloma será un rival más que complicado para poder pasar a la siguiente ronda.

Javi Rodríguez tiene las ideas muy claras / VALENTÍ ENRICH

La eliminatoria llegará en medio de un calendario cargado de partidos para el equipo de Javi Rodríguez. Este mismo sábado, los azulgranas reciben al Palma Futsal en el Palau Blaugrana (13:00h) y, sin apenas descanso, el sábado 6 de diciembre viajarán a Galicia para medirse al Noia Portus en su feudo (16:30h). El 10 de diciembre será el turno para la eliminatoria copera contra Industrias Santa Coloma, un rival contra quien volverá a enfrentarse cuatro días después el 14 de diciembre en el campeonato liguero.