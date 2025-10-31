El Barça ya conoce su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Ya es oficial. El Barça se enfrentará al CD Virgili Cádiz, de Segunda División B, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Ambos conjuntos se verán las caras en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz a mediados del próximo mes de noviembre, tal y como definió el sorteo realizado en la sede de la RFEF.

Se desconoce aún la fecha exacta en la que tendrá lugar el choque, pero sí se ha detallado que será el 18 o 19 de noviembre. La eliminatoria, que se jugará a partido único, supondrá el debut del cuadro dirigido por Javi Rodríguez, así como de la mayoría de equipos de Primera División.

Las excepciones a esta regla serán el Jimbee Cartagena y el Palma Futsal, que se encuentran jugando en competición europea, por lo que se incorporarán en la siguiente fase. En el caso del cuadro murciano, ganador de las dos últimas ligas españolas, derrotó este jueves por 5-0 al Kauno Zalgiris lituano en la primera jornada del Grupo 1 de la Ronda Principal de la Champions. Por su parte, el vigente campéon se impuso por 3-1 al MFK Chrudim checo, y un empate el sábado contra Semey sería sinónimo de primera plaza en el Grupo 2.

Pepe Botana, presidente del CD Virgili Cádiz, se mostró muy feliz de que su rival fuese el Barça durante una charla con la SER. El directivo aseguró que el partido será un "acontecimiento histórico para el club y para la ciudad", puesto que los azulgrana nunca antes habían visitado su pabellón en el actual formato de Copa del Rey.

Una semana muy ajetreada

En lo que al conjunto azulgrana se refiere, noviembre se presenta como un mes intenso. El cuadro catalán deberá afrontar dos desplazamientos consecutivos durante aquella semana: primero será su visita a Cádiz y después deberán trasladarse hasta Peñíscola para afrontar la próxima jornada de Liga. Sin duda, una semana crucial y marcada en roja en el calendario.

El Barça no fue el único club que conoció sus próximos rivales en Copa del Rey. También se supo que Leganés e Industrias Santa Coloma (18 o 19 de noviembre en la pista de los madrileños) se verán las caras en esta ronda, mientras que el Sala 5 Martorell y ElPozo Murcia (se disputará el 25/26 de noviembre) también quedarán enfrentados en esta eliminatoria.