El Barça cierra el curso con la celebración del título liguero

El Barça puso el broche a la primera tempora de Javi Rodríguez al frente del equipo con un deseado título de liga tras imponerse a ElPozo Murcia Costa Cálida en la final del play-off de la Primera División de Fútbol sala.

Los azulgranas cerraron la eliminatoria en cuatro partidos, tras sumar las dos victorias en el Palau Blaugrana y ceder en el primer partido en suelo murciano pese a empezar el partido con una renta de 0-2 gracias a los goles de Catela y Adolfo. Antonio se redimió de tres autogoles y en el duelo definitivo protagonizó un robo y el gol de la victoria (4-6).

Apenas unas horas después de conquistar ese esperado título que se resistía desde la temporada 2022/2023 los azulgranas pudieron celebrar la victoria ya en Barcelona con una cena oficial de clausura y celebración, celebrada en el restaurante Casanova Beach Club de Castelldefels, junto al presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste, y sus familias.

La plantilla celebra el título / FCB

"Sufriendo siempre saber mejor. Fue un partido duro, empezamos bien, ellos sabían que tenían que ir a por todas, porque si no quedaban fuera de la ecuación y fue un partido entretenido para la afición. Un poco dañiño para el corazón", bromeó el propio Antonio, reconociendo que "nosotros ahí también lo pasamos un poco mal".

"Pero supimos sufrir. Este equipo se merecía volver ganar después de dos años duros. Hemos vuelto y ahora toca disfrutar de este título porque no es fácil ganar una liga, desconectar y el año que viene volver a por todas", afirmó el jienense, que espera un temporada 2026/2027 ilusionante. "Seguro que el año que viene vamos a conseguir ese título", apuntó sobre la Champions.

“Es la octava Liga. La gente se ha vuelto a enganchar con el Fútbol Sala. Es una gran noticia para la familia blaugrana y para todos los socios y socias, que les hemos dado una alegría en forma de título de Liga. Una de las premisas de esta junta es, ha sido y será continuar apostando por las secciones, sin ninguna duda", afirmó el Presidente azulgrana.

El título liguero ha llegado acompañado esta temporada con el billete a la Champions League, una competición que los azulgranas no disputaban desde la campaña 2024. Además, el equipo ha conseguido ser finalista de la Copa de España y participante de la Final Four de la Copa del Rey.