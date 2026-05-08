El Barça certifica la primera plaza de la liga en un partido espectacular

En un partido sensacional que volvieron a deslucir los colegiados, el Barça derrotó por 4-3 a un equipazo como ElPozo Murcia ante casi 4.000 espectadores en un Palau como el de las grandes ocasiones, tendrá ventaja de pista en todas las eliminatorias y logró el billete para la Supercopa. Con 69 puntos y el goal-average' particular ganado, la visita a O Parrulo será un trámite.

Barça - ElPozo Murcia (fútbol sala, Primera División RFEF), 08/05/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF BAR 4 3 ELP Alineaciones BARÇA, 4 (2+2): Dídac (p.), Erick, Matheus (1), Touré, Pito -cinco inicial-, Joao Victor, 'Lucho' Gauna, Eric Martel (1), Sergio González (1), Fits y Catela (1, p.). ELPOZO MURCIA, 3 (2+1): Edu (p.), Ricardinho, Marcel (1), Gadeia, Rafa Santos -cinco inicial-, Dener, Bebe, Ricardo, Ligeiro, Adri Rivera y David Álvarez (1).

El cuadro azulgrana salió lanzado y maniató a los visitantes durante los primeros 10 minutos. Edu se empleó a fondo ante Pito en el 3' y la defensa alta de ElPozo tampoco impidió que Matheus marcase en el 4' tras una acción de un excelente Erick, pero los árbitros lo anularon tras consultar el VIR. Esta vez quizá acertaron.

Un minuto después, Joao Victor recuperó una bola y el canterano Sergio González hizo el 1-0... el primer gol válido. Ahí empezó otro 'show' arbitral, con una amarilla a Edu por protestar y una inexistente falta en ataque de Eric Martel.

Touré busca el gol sin fortuna ante Edu Sousa / DANI BARBEITO

Eric Martel chutó fuera en el 10' y Rafa Santos avisó a Dídac. Josan González cambió la dinámica con Marcel de portero-jugador a 6:40 del final y el brasileño firmó el 1-1 en el 17' al rematar con el cuerpo en boca de gol. El brasileño lanzó una bola parada en el 18' y un autogol de Pito dio la vuelta al marcador con el 2-1.

Si había acertado con el ataque de cinco, el míster visitante falló al pedir el VIR a 3.4 del intermedio para anular una cesión a Edu. Los colegiados la validaron, el crono subió a 5.0, Javi Rodríguez preparó una jugada que salió. El renovado Eric Martel a Pito, pared y golazo del barcelonés. 2-2 tras una gran primera parte.

ElPozo aprendió la lección y regresó de los vestuarios mucho más decidido. Pito evitó en boca de gol el remate de Adri Rivera en el 23' y, dos minutos después el catalán David Álvarez marcó el 2-3 en otra acción de estrategia.

Sergio González abrió el marcador para el Barça / DANI BARBEITO

Joao Victor recibió un patadón involuntario en el 27' delante del cuarto árbitro, pero ni acumulativa ni gaitas, pero sí vieron una igual del azulgrana a Dener. Acto seguido, señalaron una falta en ataque más que discutible de Bebe.

Eric Martel disparó al poste en el 29' y Edu brilló ante Gauna, Pito y Matheus. A siete minutos del final, Sergio González no llegó al pase de Joao Victor, Dídac evitó el 2-4 a disparo de Dener en el 35' y el Barça pidió el VIR por un penalti a Joao Victor que se señaló. Catela estableció el 3-3 a 5:01.

Minuto y medio después, Matheus remachó a gol el 4-3 en pleno delirio en el Palau con Ricardinho como 'portero-jugador' y los visitantes pidieron tiempo a 2:46 del final. Edu impidió que Catela sentenciase de '10 metros' tras la sexta falta visitante y el VIR dio por buena la acción del luso. Ahí se acabó todo.