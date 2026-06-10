El Barça celebró a lo grande la Champions y se conjura para conquistar la Liga

Cuando Jordi Torras le confió el banquillo, Javi Rodríguez se fijó como objetivos prioritarios que el equipo se dejase la piel en la pista, pelear por todos los títulos y regresar a una Champions que la sección ha conquistado dos veces y en la que llevaba dos años sin participar. Su rival en la final será el ganador del duelo entre ElPozo Murcia y Palma Futsal, que podría definirse este miércoles.

Se escaparon la Copa de España en la final y la Copa del Rey en las semifinales, ambas por penaltis ante el Jaén Paraíso Interior. Sin embargo, el equipo se supo levantar y este martes se llevó un partidazo en la pista de Movistar Inter (5-6) para acceder a la final de la Liga y para conseguir un billete para la próxima Champions.

"Ha sido el partido que todo el mundo esperaba, con dos equipos que quieren ganar y juegan al ataque. Felicito a Inter por la eliminatoria que ha hecho y felicitar a mi amigo Alberto Riquer, que hace un trabajo espectacular", explicó el técnico azulgrana. Ambos conquistaron el Mundial de Guatemala 2000 como jugadores de la 'Roja'.

"Les hemos contrarrestado muchas cosas que no hicimos bien en el Palau y nos sentimos muy cómodos en la pista. Ya estamos clasificados para la Champions. Ahora a recuperarse bien, a desconectar y después iremos a por la Liga. Hemos tenido una presión añadida y en la final se nos verá más liberados", añadió Javi Rodríguez.

Autor de tres goles en otra muesca de una sensacional temporada, Eric Martel destacó que las 'semis' contra Inter "han sido increíbles, con dos partidos en los que ambos queríamos estar en la final y conseguir ese objetivo primordial que era entrar en la Champions. Llevamos dos años trabajando mucho y ya lo tenemos".

"Tuvimos momentos complicados, pero el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final conseguimos la victoria. En cuanto a mí, estoy agradecido por lo que puedo ayudar al equipo y por lo que me da el míster. Yo intento devolver la confianza con trabajo y, si puedo, con goles", añadió un 'Nakata' que es la humildad personificada.

¿Y Pito? Tras su magistral vaselina en el Palau, anotó dos goles en Torrejón y lleva 30 en la liga, a tres del 'Pichichi' Daniel (Manzanares). "Fue un auténtico partidazo y seguro que los aficionados disfrutaron mucho. En la segunda parte regalamos goles y sufrimos, pero sacamos el orgullo y conseguimos remontar", dijo el de Chapecó.

"¡Y volvemos a la Champions, que era nuestro primer gran objetivo! Estamos hablando de eso desde el principio de temporada y ya lo tenemos, pero no nos quedamos aquí. Ahora queremos levantar la liga. Ahora, a disfrutar, a descansar un poco y todos juntos a por ese último objetivo", añadió el 'mago' brasileño.