El Barça celebra la victoria y asume el toque de atención

El Barça sumó un trabajadísimo primer punto de las semifinales en las eliminatorias por el título de liga con una victoria por 4-3 frente a un Movistar Inter que fue mejor en líneas generales. Pese a ello, los azulgranas estarán en la final si ganan el martes a las 21.00 horas en Torrejón de Ardoz y aún tendrían un tercer partido en el Palau el viernes que viene.

A la conclusión del partido, Javi Rodríguez se queda "con el punto que nos hace ir más tranquilos a Madrid. Ha sido un partido bastante complicado. Ellos en la primera parte han estado mejor y han tenido ocasiones más claras que nosotros. Lo positivo por eso es que cuando nos hemos puesto 4-3, el equipo ha aguantado lo imposible hasta el final".

"Creo que el gol de Gauna (rayó a gran nivel) antes del descanso nos vino bien, porque en la segunda parte salimos más enchufados. Nos pusimos 3-0 y, cuando mejor teníamos el partido, nos pasó una cosa que no nos debe pasar. Hemos desconectado y ellos se han puesto 3-2 en un momento", reflexionó el técnico azulgrana.

El Barça sufrió hasta el final para adelantarse en las semifinales / DANI BARBEITO

"Quizá el hecho de jugarte el pase a esta ansiada final que te clasifica para la Champions hace que estemos un poco más con el freno de mano, aunque tengo que analizar el partido. Estoy contento, porque los chicos se han vaciado y hemos ganado, pese a no hacer un gran partido. Y eso es lo más importante, porque cuando no haces un buen partido sueles perder", añadió.

Con al menos cinco paradas decisivas, el capitán Dídac fue una de las claves de la victoria. "Hemos sufrido muchísimo, pero el equipo ha hecho un partido serio y ya tenemos el primer punto, que es lo más importante. Tenemos la presión añadida de saber que nos estamos jugando la Champions y lo tenemos muy cerca. El martes tendremos que hacerlo mejor", explicó el portero.

Autor de un gol de vaselina para enmarcar, el 'genio' brasileño Pito admitió que el partido "se nos complicó mucho. Teníamos dos goles de ventaja y regalamos uno. Ellos lo hacen muy bien con portero-jugador y ahí sí estuvimos muy bien atrás, aunque estábamos deseando que acabase el partido. ¿Mi gol? Cuando toqué el balón ya sabía que iba bien, que iba para adentro".

Javi Rodríguez se abraza con Alberto Riquer / DANI BARBEITO

¿Y qué pensaba Alberto Riquer tras ser mejores y perder? "La sensación es que el resultado no ha sido justo, pero esto es una eliminatoria y espero que estas sensaciones nos sirvan para recuperarnos antes. Hay que tener dureza mental y quedarnos con lo positivo. El martes, con este nivel de juego, podemos tener muchas opciones en casa", explicó el técnico de Inter.

El emblemático exjugador que fue campeón mundial y europeo con la 'Roja' destacó que su equipo "compite en todos los partidos, aunque nuestra rotación es corta de por sí y la tenemos más mermada con las últimas bajas de Chaguinha, de Jaime y de Javi Mínguez, que se ha probado en el calentamiento y que no está descartado para el martes... ya veremos".