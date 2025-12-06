El Barça, a la caza de ElPozo ante un respondón Noia

El Barça vive momentos dulces tras la victoria del pasado sábado por 2-0 contra el tricampeón europeo Illes Balears Palma Futsal (2-0), aunque sigue a seis puntos de ElPozo en la lucha por una primera plaza que permite abrir la Copa de España el jueves y tener un día de descanso para unas hipotéticas semifinales.

"Queremos jugar el jueves los cuartos de la Copa", recalcó el sábado un Antonio Pérez erigido en gran líder del equipo que brilló aún más ante la ausencia por sanción de Joao Víctor por la roja que vio en Peñíscola. El brasileño es la gran novedad este sábado en la pista del Noia Portus Apostoli a las 16.30 horas (Esport3).

Los azulgranas, que siguen con las bajas de Catela y de Sergio González, son segundos con 26 puntos, a seis de ElPozo Murcia y con tres más que el Jimbee Cartagena (ambos con un partido más). Teniendo en cuenta que la primera vuelta acaba el 27 de diciembre en Murcia, el Barça aún depende de sí mismo.

Antonio está jugando a un nivel muy alto / DANI BARBEITO

A las órdenes de David Palmas, el Noia viene de sumar seis puntos seguidos en Santa Coloma (3-5) y en su pista contra el Córdoba (3-2). El pívot cordobés Isma (seis goles) y el ala brasileño Thierry (cinco) son los principales estiletes en el equipo que dirige David Palmas y que cuenta con hasta ocho brasileños.

Con 17 puntos, el conjunto de esta pequeña localidad coruñesa de apenas 15.000 habitantes es décimo, empatado con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y a un punto de Movistar Inter. Por lo tanto, está completamente metido en la batalla por los últimos billetes para la Copa de España.

Habla el míster

Hasta la fecha, Javi Rodríguez está satisfecho con sus jugadores y les pide "que juguemos con la misma seriedad con la de casi toda la temporada. Si estamos más acertados cara a puerta, muchísimo mejor, pero yo quiero es que sigamos en línea escandente, queriendo más. Vamos a por los tres puntos".

Javi Rodríguez quiere mantener la intensidad en Noia / FCB

"El Noia es un rival que está con muchísima confianza y que lo está haciendo muy bien, sobre todo en casa. Juegan en un pabellón pequeñito, la gente está muy cerca y si no te sale un buen partido, sueles sufrir. Por eso esperamos seguir con la misma tónica de las últimas semanas", prosiguió el técnico azulgrana.

"Ellos están haciendo bien las cosas. La temporada pasada tuvieron problemas para mantenerse, pero esta temporada han encontrado esa solidez tanto defensiva como ofensiva, se han reforzado bien y es un rival complicado y a tener en cuenta, porque se están jugando el pase a la Copa de España", concluyó el 'Mito'.