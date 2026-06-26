Un Barça campeón: De la "era de Javi Rodríguez" a la inminente boda de Catela

El Barça celebró su octavo título liguero tras reinar en la prórroga por 4-6 en el feudo de ElPozo Murcia y acabar con una sequía de más de dos años, desde la Copa de España de 2024 con Jesús Velasco en el banquillo. Tras rozar el éxito en la Copa de España y en la Copa del Rey, el primer título con Javi Rodríguez es una realidad.

El partido fue duro, con otro arbitraje desfavorable. "Estuvimos mejor en muchas facetas. Nos enfrentábamos los dos mejores equipos de la fase regular, pero el Barça ha sido mejor en muchas facetas. Es difícil ganar aquí. Hemos conseguido el primer título de la era Javi Rodríguez", dijo el técnico azulgrana a Esport 3 (sensacional trabajo de Xavi Lorente a pie de pista).

'El Mito' alabó a Erick, la figura del partido en su adiós al Barça, porque "es un gran profesional y lo quiero muchísimo". "Erick ha estado aquí tres temporadas y merece irse así por su esfuerzo y porque ha dado ejemplo de lo que es ser buen compañero y de estar por el grupo. Se lo merece, estoy muy contento por él y por todo el equipo", comentó el capitán Dídac.

El meta destacó que la final ha sido "impresionante. Muchos daban a ElPozo por muerto... pues no veas. Estoy muy contento por este proceso de ir picando hasta conseguirlo y muy orgulloso, porque el Barça ha vuelto. Volvemos a ser campeones de liga y seguro que nos dará muchísima moral para los retos de la próxima temporada, que serán más bonitos y más difíciles".

Catela, un crack dentro y fuera de la pista / FCB

En su último partido como jugador del Barça, el portugués Erick Mendonça quiso dar las gracias "al equipo y a mis compañeros. Sabía que tenía que ser mi día y que no se nos podía escapar el título. Matheus me había visto en el primer gol y marqué en una jugada que me inventé. Sabía que era mi día".

Antonio pasó de villano involuntario con tres autogoles a héroe con el robo y el gol que selló el título. "Es mala suerte, porque las he tocado cuando quería ayudar al equipo a sacarla. Era el 'Día de la Marmota' y han entrado todas para dentro, pero el destino me tenía reservado el gol después también del fallo del martes. Ese error no lo puedo cometer", indicó el jiennense.

Jordi Torras, Josep Ignasi Macià, Dídac, Javi Rodríguez y Aureli Mas / FCB

"La temporada se cierra un poco amarga a nivel personal, pero ha sido un año espectacular con el Europeo con España y con toda la temporada espectacular aquí en el Barça. El equipo se lo merecía después de dos temporadas sin títulos. En estos dos años hemos estado muy cerca y ahora, culés, esperemos que haya empezado una nueva época", añadió el cierre.

Adolfo protagonizó un 'milagro' dos meses y medio después de su operación de hombro. "Ha sido increíble. Era imposible por fechas, pero lo logramos gracias al mejor club del mundo y a los mejores servicios médicos. Se lo dedico a la afición y a los Dracs. Hemos sido los mejores y el mejor club del mundo tiene que estar siempre en Europa", afirmó el catalán.

Miquel Feixas y Erick, de celebración / FCB

Genio y figura, Catela puso la guasa. "No podíamos ir al quinto, porque me caso y me venía muy justo. Me falta el traje, pero ahora a celebrarlo. He vuelto tras un año lesionado y acabo con muy buenas sensaciones. Hemos ganado la liga y jugaremos la Champions, que era primordial. Están todos invitados a la boda; el que no venga, se lo perderá, porque en Cádiz se va a disfrutar.

"Somos campeones y la temporada que viene iremos a por todas", enfatizó Pito. "Han sido dos temporadas difíciles y, en mi caso, la pasada fue muy dura. Estamos de vuelta", señaló Matheus. "Lo hemos conseguido juntos. Siempre recordaré esta liga y mis cuatro goles en el segundo partido", admitió Touré.

"Es el primer título desde mi lesión de rodilla. Ganar es muy bonito y estoy supercontento. Nos lo merecemos muchísimo", dijo Sergio González. "Ha sido una temporada muy dura para y estoy muy contento", comentó Fits en su despedida del Barça. Por último, Miquel Feixas dedicó el título "a Luciano Gauna, que está en Barcelona recién operado. ¡Te quiero, amigo!"