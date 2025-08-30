¡El Barça, campeón de la Copa Catalunya!

El FC Barcelona se impuso al Industrias Santa Coloma por 2-5 y conquistó su 12ª Copa Catalunya, disputada en el Pavelló Municipal de Martorell. Los goles de Antonio, Touré (2) y Adolfo, además de uno en propia portería de los colomenses, sumaron un nuevo título a las vitrinas barcelonistas, la primera desde el curso 2022/23. Manera inmejorable de empezar la temporada 2025/26.

Un derbi es un derbi. Y más si es en una final. Ambos conjuntos saltaron a la pista con mucha energía. El primer tanto no tardó en llegar. ‘Puchy’, por parte del Industrias, abtrió la lata con un disparo exterior con la pierna izquierda. La respuesta azulgrana fue inmediata. Antonio puso las tablas gracias también a un lanzamiento exterior. Y en el ecuador del primer tiempo Touré puso por delante a los culers tras una jugada individual que ha finalizado con un potente disparo exterior.

Remontada

Con la remontada en su bolsillo, los de Javi Rodríguez se mostraron muy sólidos. Domaron los ataques rivales y pudieron hacer el tercero. Matheus y Sergio González, en acciones casi consecutivas, tuvieron las más claras, junto con un disparo de Dídac desde su propio campo que se estrelló en el larguero. Aun así, el electrónico del Municipal de Martorell no movió en lo que restaba de primera mitad.

Los de Xavier Closas, obligados a remontar, pusieron una marcha más en la presión en la reanudación. Los de Javi Rodríguez tuvieron problemas en la salida de balón y tuvieron que defenderse ante las internadas rivales. En los momentos más complicados, sin embargo, el Barça aguantó hasta convertir el tercero. Un latigazo exterior de Adolfo, similar a dos dianas culer previas, acabó en el fondo de la red.

Y cayeron el cuarto y el quinto de forma casi consecutiva. Primero, Tolrà desvió hacia su propia portería un pase de Matheus. Y, en la jugada siguiente, Touré recuperó el balón y él mismo lo definió hacia dentro. Los colomenses no bajaron los brazos, pero se toparon con un Dídac excelso, que firmó dos dobles paradas de mucho mérito. En los últimos segundos, Povill anotó el 2-5 definitivo, después de haber errado un penalti pocos minutos antes.

Con el primer título de la etapa de Javi Rodríguez en el saco, el siguiente reto de los azulgranas será el inicio de Liga. El sábado 6 de septiembre, los culers visitarán al Movistar Inter en la primera jornada de la competición doméstica 2025/26.