El Barça ya tiene calendario para la nueva Liga Prime Futsal 2026-27

Cinco días después de conquistar la Liga 25/26 en Murcia ante ElPozo, el Barça de fútbol sala ya conoce el calendario completo de la temporada 26/27.

La competición se transforma por completo: pasa a llamarse Liga Prime Futsal, incorpora los torneos de Apertura y Clausura, y unifica la Copa de España y la Copa del Rey en un solo torneo.

El curso arrancará oficialmente con la Supercopa de España el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, donde el Barça, como vigente campeón, buscará levantar el primer título del año. Una semana antes disputará la Copa Catalunya (29 de agosto).

Sergio González en el partido vs O Parrullo Ferrol en el Palau Blaugrana / Dani Barbeito / SPO

Torneo de Apertura: de septiembre a diciembre

La defensa del título liguero comenzará fuera de casa, en el Pabellón Virgen de la Cabeza, ante Valdepeñas el fin de semana del 13 de septiembre. El Torneo de Apertura contará con 15 jornadas, con enfrentamientos entre todos los equipos y siete u ocho partidos como locales para cada club.

Jornadas destacadas del Apertura:

ElPozo Murcia-Barça (fin de semana del 15 de noviembre, jornada 8), en el Palacio de los Deportes de Murcia.

(fin de semana del 15 de noviembre, jornada 8), en el Palacio de los Deportes de Murcia. Barça-Inter JP Financial (fin de semana del 27 de diciembre, jornada 14), en el Palau Blaugrana.

(fin de semana del 27 de diciembre, jornada 14), en el Palau Blaugrana. Industrias Santa Coloma-Barça (fin de semana del 30 de diciembre, jornada 15), en el Pavelló Nou, última jornada del Torneo de Apertura.

El Barça cerrará este primer torneo también fuera de casa, en el Pavelló Nou de Santa Coloma.

Torneo de Clausura: de enero a mayo

El Clausura arrancará el fin de semana del 10 de enero en el Palau Blaugrana, donde el Barça recibirá a Noia. Igual que el Apertura, tendrá 15 jornadas y un calendario completo de enfrentamientos entre todos los equipos.

Jornadas destacadas del Clausura:

Barça-ElPozo Murcia (fin de semana del 24 de enero, jornada 3), en el Palau Blaugrana.

(fin de semana del 24 de enero, jornada 3), en el Palau Blaugrana. Inter JP Financial-Barça (fin de semana del 21 de marzo, jornada 9), en el Jorge Garbajosa.

(fin de semana del 21 de marzo, jornada 9), en el Jorge Garbajosa. Barça-Industrias Santa Coloma (fin de semana del 11 de abril, jornada 12), en el Palau Blaugrana.

(fin de semana del 11 de abril, jornada 12), en el Palau Blaugrana. Jimbee Cartagena-Barça (fin de semana del 16 de mayo, jornada 15), en el Palacio de los Deportes de Cartagena, última jornada del Torneo de Clausura.

Antonio Pérez y Erick Mendonça peleando un balón con Dener / Marcial Guillén / EFE

Una temporada con doble título en juego

Con dos torneos independientes, dos campeones posibles y un calendario cargado de clásicos, derbis y desplazamientos exigentes, el Barça afronta una temporada 2026-27 que redefine por completo la competición nacional.

La regularidad será clave: nueve meses de exigencia repartidos en dos fases que obligarán al conjunto azulgrana a mantener el nivel desde septiembre hasta mayo.