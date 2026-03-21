El Barça borra a Palma en la segunda parte y regresa a la final de la Copa de España

Con una segunda parte magistral al ritmo de un gran Luciano Gauna, el Barça arrasó por 7-1 en la segunda semifinal de la Copa de España a un Illes Balears Palma Futsal que seguirá sin títulos domésticos en unas vitrinas plagadas de glorias europeas e intercontinentales. Fue unresultado calcado al de cuartos ante el Valdepeñas en el que brillaron Luciano Gauna, Antonio, Dídac y, por qué no decirlo, el técnico Javi Rodríguez en el banquillo.

Barça - Illes Balears Palma Futsal (fútbol sala, Copa de España), 21/03/2026 COPA DE ESPAÑA BAR 7 1 PAL Alineaciones BARÇA, 7 (1+6): Dídac (p.), Antonio (1), Matheus, 'Lucho' Gauna (3), Pito -cinco inicial-, Joao Victor (1), Adolfo, Eric Martel, Sergio González (1), Touré, Erick (1), Fits y Catela. ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 1 (1+0): Dennis (p.), Machado (1), Mario Rivillos, Fabinho, Ernesto -cinco inicial-, Lucao, Charuto, Alisson, Piqueras, David Peña, Lin, Deivao y Mateus Maia.

Sin embargo, el cuadro blaugrana aún deberá superar el durísimo obstáculo del Jaén Paraíso interior este domingo en Granada (18.00 horas) en una final con morbo, que será muy especial para el jiennense Antonio. Los de Dani Rodríguez vencieron por 3-0 a Movistar Inter y han ganado las tres finales que han disputado en la Copa de España, incluida una contra los barcelonistas en la penúltima temporada de Marc Carmona (6-4 en 2015).

La primera parte fue muy física y sin excesivas ocasiones, un decorado en el que los ganadores de las tres últimas Champions se mueven como peces en el Mediterráneo que rodea la isla. Los primeros minutos fueron un auténtico toma y daca que rompió Deivao a los cinco minutos con una vaselina sutil que se perdió rozando el larguero de Dídac.

El Barça completó un gran partido / RFEF

En el 7', Eric Martel volvió a demostrar el acierto de su próxima renovación con una carrera enorme para evitar un disparo peligroso del cuadro balear. Fueron dos fogonazos en un juego en el que las directrices de Javi Rodríguez y de Antonio Vadillo centraban su objetivo en no regalar nada. Y claro, eso deriva en intensidad por arrobas y poco peligro real... salvo que alguien se equivoque.

Dídac y Dennis solventaron bien el peligro hasta el minuto 14, en el que cambió todo para que todo siguiese igual. Dennis desvió un potente chut de Joao Victor y 'Lucho' Gauna aremachó un 1-0 que tan solo duró 31 segundos, los que necesitó Machado para empujar un rechace de Antonio en una banda que había puesto en juego Alisson.

El gran protagonista de los minutos siguientes fue Pito, con un par de caños y un disparo al poste en el 17' al que respondió de inmediato de la misma guisa Alisson, pese a que parecía no tener espacios. Antes del descanso, sendas paradas con los pies de los porteros. Era un partido difícil de arbitral y los colegiados estuvieron notables, pero Cordero Gallardo tuvo que enseñar la 'patita'. Rápida amarilla a Erick... pero cuando recibió una clara falta de Fabinho optó por no mostrarla.

Sergio González y Joao Victor, de celebración / FCB

Joao Victor mostró sus galones a los dos minutos de la reanudación, con una recuperación extraordinaria para que Sergio González firmase el 2-1... siempre en boca de gol el canterano. A partir de ahí regresó el fútbol sala táctico, que rompieron el exazulgrana Mario Rivillos con un misil al larguero en el 23', un magnífico Lucho Gauna con un chut que desvió Dennis en el 25' y un magistral cruce de Antonio para que no rematase Deivao en el 28'.

Ahí Cordero Gallardo volvió a sacar sus pistolas contra el Barça, esta vez una amarilla más que evitable sobre Sergio González en el 30', aunque el arbitraje fue excelente en líneas generales, dejando jugar hasta donde s epodía. Lástima de esos dos lunares. Joao Victor no aprovechó un dos para uno con Dennis por detrás tras una de sus cabalgadas y 'Lucho' Gauna firmó un sensacional 3-1 en el 33' con un misil ante el que nada pudo hacer Dennis. Sin duda, su mejor partido desde que viste de blaugrana.

La sinfonía la continuó Antonio con el 4-1 en el 35', después de otra de sus 'pisaditas' para driblar al meta palmesano. Pidió videoarbitraje Vadillo, pero Pito sacó de banda de manera perfecta, posando la bola en el suelo antes de que bajasen los rivales. Mateus Maia se puso la camiseta de portero a cinco minutos del final y primero Joao Victor y después Gauna con su tercer gol y Erick cerraron otro triunfo clarísimo (7-1). Lástima la lesión final de Joao Victor en el tobillo izquierdo, aunque podía apoyar el pie.