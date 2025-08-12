El Barça Atlètic y Sergio Lozano arrancan la nueva temporada

El filial azulgrana de fútbol sala ya ha puesto en marcha la nueva temporada. Este lunes, el equipo realizó su primera sesión de entrenamiento, marcada por numerosas novedades en la plantilla y en el cuerpo técnico.

Una de las más destacadas es la incorporación de Sergio Lozano, leyenda del club que se retiró el curso pasado y que ahora ejercerá como segundo entrenador. Sergi Altisent seguirá dirigiendo al equipo por cuarta temporada consecutiva, acompañado por el preparador físico Jordi Dalmau y los fisioterapeutas Marc Sánchez y Maialen Aldalur.

Siete salidas y cuatro refuerzos

Como cada año, la plantilla presenta cambios significativos: siete bajas y cuatro incorporaciones. Abandonan el equipo Albert Ortas, Aniol Vendrell, Nicolás Marrón, Pau López, Rubén Sánchez, Quim Gassó y Oriol López, que afrontarán nuevos retos deportivos.

En cuanto a las altas, se suman Joel Miñano (Mataró), Guillem Beumala (Martorell), Adrián Tapias (regresa tras cesión) y Víctor Pérez (cedido por Industrias Santa Coloma). Además, Martí Serra, procedente del Eixample, reforzará el conjunto juvenil, aunque también trabajará de forma puntual con el Barça Atlètic.

Apuesta por la continuidad y la proyección

Seis jugadores repiten respecto a la temporada anterior: Sergi Viedma, Pol Cano, Pau Boladeras, Adrià Sánchez, Iker Abad y Rubén Rodó —estos dos últimos realizarán la pretemporada con el primer equipo—. Jordi Sánchez e Izan Sequero, que acaban de cerrar su etapa juvenil, seguirán creciendo en el filial. Roger Garcia, aún en edad juvenil, también se integrará en la dinámica del Barça Atlètic.

Pretemporada y amistosos

El equipo disputará cuatro encuentros preparatorios antes de comenzar la competición oficial. El sábado 23 de agosto recibirá al Toulouse y el domingo 30 al Ibiza, ambos en la Ciudad Deportiva y a puerta cerrada. El sábado 6 de septiembre visitará al Martorell, y el 13 de septiembre cerrará la preparación contra el Colo Colo, de nuevo en la Ciudad Deportiva.

Estreno liguero

La Liga de Segunda División comenzará para el Barça Atlètic el sábado 20 de septiembre, en la pista del Leganés. El debut en casa será una semana después, el sábado 27, ante el Tafa FS, en el Pabellón de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.