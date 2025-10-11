El Barça arrolla al Jaén Paraíso Interior con un festival en el Palau

Después de más de un mes sin pisar el parqué azulgrana, el equipo de Javi Rodríguez regresó a casa con una gran victoria ante su afición, imponiéndose al Jaén por un contundente 4-0. Una goleada construida en una primera mitad espectacular, con goles de Pito, Antonio, Sergio González y Adolfo.

Barça - Jaén FCB 4 0 JAE Alineaciones Barça Dídac, Antonio, Gauna, Matheus, Pito -cinc inicial- João Victor, Pol Pacheco, Adolfo, Touré, Martel, Sergio González, Erick, Fits. Jaén Espíndola, Power, Bynho, Michel, Esteban -cinc inicial- João Salla, Dani Zurdo, Rikelme, Alan Brandi, Lemine, Mareco, Mati Rosa, Luque.

Con este resultado, los azulgranas mantienen su buena dinámica y continúan creciendo en este inicio de temporada. Suman ya cinco victorias consecutivas y un empate, permaneciendo invictos en la Liga.

Festival de goles en la primera mitad

El Barça salió con intensidad desde el primer minuto, y pronto lo reflejó en el marcador. Tras una recuperación de Matheus, el balón llegó a Gauna, que asistió a Pito para abrir el marcador con una definición al primer palo (1-0, min 1). La insistencia culé no se detuvo: Antonio cazó un rechace y soltó un potentísimo disparo desde lejos que acabó en la red (2-0, min 12). Poco después, Sergio González amplió la ventaja tras una asistencia de Martel (3-0, min 15), y Adolfo, en el tramo final del primer tiempo, culminó un contragolpe rapidísimo (4-0, min 18).

Con el marcador a favor, el Barça bajó ligeramente el ritmo ofensivo en la segunda mitad, pero controló el partido con autoridad, concediendo muy poco atrás y sin sufrir para mantener la ventaja. Aunque buscó aumentar la cuenta, el resultado no se movió.

Una nueva victoria coral que consolida el gran momento del equipo y su paso firme en este arranque de temporada.