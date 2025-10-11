FÚTBOL SALA
El Barça arrolla al Jaén Paraíso Interior con un festival en el Palau
El equipo de Javi Rodríguez regresó al Palau por la puerta grande
Después de más de un mes sin pisar el parqué azulgrana, el equipo de Javi Rodríguez regresó a casa con una gran victoria ante su afición, imponiéndose al Jaén por un contundente 4-0. Una goleada construida en una primera mitad espectacular, con goles de Pito, Antonio, Sergio González y Adolfo.
FCB
JAE
|Barça
|Dídac, Antonio, Gauna, Matheus, Pito -cinc inicial- João Victor, Pol Pacheco, Adolfo, Touré, Martel, Sergio González, Erick, Fits.
|Jaén
|Espíndola, Power, Bynho, Michel, Esteban -cinc inicial- João Salla, Dani Zurdo, Rikelme, Alan Brandi, Lemine, Mareco, Mati Rosa, Luque.
Con este resultado, los azulgranas mantienen su buena dinámica y continúan creciendo en este inicio de temporada. Suman ya cinco victorias consecutivas y un empate, permaneciendo invictos en la Liga.
Festival de goles en la primera mitad
El Barça salió con intensidad desde el primer minuto, y pronto lo reflejó en el marcador. Tras una recuperación de Matheus, el balón llegó a Gauna, que asistió a Pito para abrir el marcador con una definición al primer palo (1-0, min 1). La insistencia culé no se detuvo: Antonio cazó un rechace y soltó un potentísimo disparo desde lejos que acabó en la red (2-0, min 12). Poco después, Sergio González amplió la ventaja tras una asistencia de Martel (3-0, min 15), y Adolfo, en el tramo final del primer tiempo, culminó un contragolpe rapidísimo (4-0, min 18).
Con el marcador a favor, el Barça bajó ligeramente el ritmo ofensivo en la segunda mitad, pero controló el partido con autoridad, concediendo muy poco atrás y sin sufrir para mantener la ventaja. Aunque buscó aumentar la cuenta, el resultado no se movió.
Una nueva victoria coral que consolida el gran momento del equipo y su paso firme en este arranque de temporada.
