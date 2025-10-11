Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FÚTBOL SALA

El Barça arrolla al Jaén Paraíso Interior con un festival en el Palau

El equipo de Javi Rodríguez regresó al Palau por la puerta grande

El Barça celebra un gol ante el Jaén Paraíso Interior

El Barça celebra un gol ante el Jaén Paraíso Interior / @FCBfutbolsala

SPORT.es

Después de más de un mes sin pisar el parqué azulgrana, el equipo de Javi Rodríguez regresó a casa con una gran victoria ante su afición, imponiéndose al Jaén por un contundente 4-0. Una goleada construida en una primera mitad espectacular, con goles de Pito, Antonio, Sergio González y Adolfo.

Barça - Jaén
4
0
Alineaciones
Barça
Dídac, Antonio, Gauna, Matheus, Pito -cinc inicial- João Victor, Pol Pacheco, Adolfo, Touré, Martel, Sergio González, Erick, Fits.
Jaén
Espíndola, Power, Bynho, Michel, Esteban -cinc inicial- João Salla, Dani Zurdo, Rikelme, Alan Brandi, Lemine, Mareco, Mati Rosa, Luque.
Goles
1-0, Pito (min 1). 2-0, Antonio (min 12). 3-0, Sergio González (min 15). 4-0, Adolfo (min 18).
Árbitros
Antonio Navarro i Pablo Delgado. Groga als locals Jõao Victor i Pito i als visitants Esteban i Dani Zurdo.
Incidencias
Partido disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona)

Con este resultado, los azulgranas mantienen su buena dinámica y continúan creciendo en este inicio de temporada. Suman ya cinco victorias consecutivas y un empate, permaneciendo invictos en la Liga.

Festival de goles en la primera mitad

El Barça salió con intensidad desde el primer minuto, y pronto lo reflejó en el marcador. Tras una recuperación de Matheus, el balón llegó a Gauna, que asistió a Pito para abrir el marcador con una definición al primer palo (1-0, min 1). La insistencia culé no se detuvo: Antonio cazó un rechace y soltó un potentísimo disparo desde lejos que acabó en la red (2-0, min 12). Poco después, Sergio González amplió la ventaja tras una asistencia de Martel (3-0, min 15), y Adolfo, en el tramo final del primer tiempo, culminó un contragolpe rapidísimo (4-0, min 18).

Con el marcador a favor, el Barça bajó ligeramente el ritmo ofensivo en la segunda mitad, pero controló el partido con autoridad, concediendo muy poco atrás y sin sufrir para mantener la ventaja. Aunque buscó aumentar la cuenta, el resultado no se movió.

Una nueva victoria coral que consolida el gran momento del equipo y su paso firme en este arranque de temporada.

