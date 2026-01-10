El Barça arranca un punto de la 'caldera' con un misil de Adolfo

El Barça arrancó un empate de mérito en la dificilísima pista del Jaén Paraíso Interior (3-3) con un tanto clave de Adolfo a tres minutos del final y se mantiene a tres puntos del líder ElPozo Murcia, que empató también este sábado en el clásico histórico ante Movistar Inter disputado en Torrejón y que acabó con idéntico resultado.

Jaén Paraíso Interior - Barça (fútbol sala, Primera División RFEF), 10/01/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF JAE 3 3 BAR Alineaciones JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 3 (1+2): Espindola (p.), Power, Bynho, Míchel (1), Mari Rosa -cinco inicial-, Eloy Rojas, Esteban (1), Lemine, Rikelme, Alan Brandi (1), Joao Salla y Mareco. BARÇA, 3 (1+2): Miquel Feixas (p., 1'-15' y 21'-28'), Erick, Pol Pacheco, 'Lucho' Gauna, Pito (1) -cinco inicial-, Dídac (p.s., 16'-20' y 29'-38'), Adolfo (1), Eric Martel, Antonio, Sergio González (1), Joao Victor, Matheus, Touré y Fits.

El partido no pudo empezar peor para los azulgranas, ya que a los 12 segundos una vaselina genial de Míchel superó la media salida de Miquel Feixas en el 1-0. No volvió a aparecer en imagen el portero barcelonista en los siguientes minutos, lo que habla por sí solo de la gran reacción del equipo.

Pito y 'Lucho' Gauna gozaron de las primeras ocasiones en un dominio visitante que se acrecentaba con el paso de los minutos, aunque Alan Brandi chutó fuera tras una falta sobre Sergio González que no vieron los colegiados en el enésimo arbitraje caótico de la temporada, un problema que parece no tener fin.

Acto seguido, Sergio González se giró a pase de Joao Victor para firmar el 1-1 en el 8' y una 'pisadita' de Matheus estuvo a punto de dar la vuelta al marcador. Con ese juego de continuos contactos y 'faltitas' que no son señaladas (los de Dani Rodríguez lo hacen de maravilla), el Jaén Paraíso Interior fue reaccionando y Feixas tuvo que exhibirse ante Dani Zurdo en el 13'.

Brandi envió otro remate junto al poste en el 15', mientras que Espíndola buscó el remate en el 17' y el chut desde el campo propio de Touré lo sacó entre los tres palos Eloy Rojas. Antes del descanso, los árbitros se inventaron la quinta falta visitante (Touré sobre Joao Salla), pitaron la quinta sobre Pito por sus protestas, se 'tragaron' la sexta a Joao Victor y Espindola evitó el 1-2 ante Touré.

El Barça aprendió de lo sucedido en la primera parte y Pito firmó el 1-2 a los 15 segundos a pase de Gauna. Y el partido se ensució con la connivencia arbitral. Tras sendas ocasiones de Dani Zurdo y de una clarísima tras una gran cabalgada de Eric Martel, Antonio recibió una clara falta, cometió otra, no se pitó ninguna y Martel volvió a chutar fuera.

En plena locura, Fits estuvo a punto de estrenarse esta temporada (ya va siendo hora) y en la 'contra de la contra' Esteban anotó el 2-2 en el segundo palo a pase de Rikelme en el 28'. Javi Rodríguez volvió a recurrir a Dídac y Espindola le paró el chut. Pudo recibir falta al buscar el gol o el pase largo, pero tampoco la señalaron. ¿Es fútbol sala o lucha libre?

Los locales, un equipazo (que quede claro) son maestros en la estrategia y Alan Brandi aprovechó la endeblez de Matheus y de Gauna en la estrategia para marcar el 3-2 en el 32' en el segundo palo y cuatro minutos después Adolfo se sacó de la manga un misil que supuso el 3-3 y su undécimo tanto liguero. Habrá que abrir ya el melón de su renovación, ¿no?

Con cuatro faltas en cada equipo, al ex de Industrias le hicieron dos seguidas que se quedaron en el limbo y en el Barça salió Eric Martel con la camiseta de portero a 1:30 del final. Este equipo es ambicioso y buscó la victoria, pero el chut de Gauna se fue al poste a un segundo del final. 3-3 y precioso abrazo final entre los dos Rodríguez, el 'amarillo' Dani y el azulgrana Javi.