El Barça arranca su nueva era con un duelo de alto nivel

Con el título de la Copa Catalunya bajo el brazo el nuevo Barça de Javi Rodríguez arranca este sábado la temporada liguera 2025/2026 con un duelo de alto nivel. Los azulgranas visitan la pista de Movistar Inter (18.00 horas) en el que será el estreno oficial de la nueva era de la sección.

Será el primer curso sin dos emblemas del equipo como Sergio Lozano y Dyego y a la vez la oportunidad de empezar a calibrar los nuevos fichajes, Luciano Gauna, João Victor y Pol Pacheco. Los dos primeros pudieron probarse ya en los compromisos de pretemporada ante dos rivales de entidad como el Benfica y el Sporting en la Record International Masters Futsal. Contra el Benfica, los azulgranas consiguieron un meritorio empate (3-3), mientras que perdieron en el segundo duelo contra el Sporting (3-5). El canterano, por su parte, se esperaba para la Copa Catalunya tras sufrir una sobrecarga muscular pero no llegó a recuperarse a tiempo.

Los de Javi Rodríguez, tras superar al Sala 5 Martorell en semifinales y al Industrias Santa Coloma en la final de la Copa Catalunya, levantaron el primer título del curso para afrontar con buenas sensaciones el inicio de campaña. "Estamos ilusionados de empezar una nueva temporada después de que el año pasado no se consiguiera ningún título, con lo cual, tenemos muchísima hambre", confirmó el debutante Javi Rodríguez en la previa del encuentro. Tras las cuatro semanas de pretemporada, el técnico ve al equipo "concienciado con lo que quiere, con ganas y con ilusión, que es lo más importante".

"Creo que un Inter-Barça, que es el clásico en España, da igual cuando lo jueves, va a ser un partido al 200%, un partido para iuntentar ganarlo los dos equipos y espero que caiga de nuestro lado", deseó respecto al duelo de este sábado.

Refuerzos a la vista

Por otra parte, Rodríguez indicó que Pol y Fits se encuentran ya en el tramo final de su recuperación, mientras que Catela es de "más larga duración", aunque ahora "hay que disfrutar, más que nada porque ahora faltan jugadores y algunos van a tener más minutos, aunque son tres jugadores muy importantes que echamos de menos".

Por su parte, Movistar Inter se presenta al inicio liguero con un proyecto continuista, aunque con una plantilla más corta que el curso pasado, lo que obligará al técnico, Alberto Riquer, a recurrir al filial cuando las circunstancias lo requieran. Respecto al primer duelo liguero, el preparador aseguró que lo afrontan "con la ilusión que generan los tres puntos y de medirnos a un rival como el Barça". "Veo al equipo concienciado, muy bien y esas son las sensaciones más importantes que tenemos, que veo al grupo bien y con ganas de que llegue el sábado, en casa y con nuestra gente: escenario perfecto", valoró en declaraciones difundidas por el club.