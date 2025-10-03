El Barça aplasta a Ribera Navarra y se pone líder

Un Barça pletórico en Tudela arrasó a Ribera Navarra para sumar la cuarta victoria consecutiva y asaltar el liderato de la LNFS. Los azulgranas no especularon ante un rival necesitado de puntos, que terminó sucumbiendo ante el vendaval ofensivo de un equipo que empieza a carburar (1-8).

Se presentaban los pupilos de Javi Rodríguez en Tudela con la oportunidad de dar continuidad a su buen inicio de temporada. Sobre la mesa estaba poder ser líderes provisionales a la espera de lo que pueda hacer Jimbee Cartagena este sábado, con quien comparte liderato. Y los azulgranas no desaprovecharon su oportunidad.

El Barça se pone serio

Se adelantó pronto el Barça gracias a un centrochut de Adolfo que remató en el segundo palo Sergio González (0-1). Inteligente el de Montacada, que ganó la espalda de la defensa para anotar al que fue su equipo durante tres temporadas. No cesó en intentar jugar directo el equipo de Javi Rodríguez tras el primer tanto, que esta vez sí pudo ajustar su defensa para no conceder tantas ocasiones. El segundo no tardó en llegar; una jugada estratosférica de Joao Victor, regateándose a todos sus rivales desde el perfil izquierdo, terminó con el remate del brasileño al fondo de las mallas (0-2).

Tardó poco en caer el tercero, esta vez sin firma azulgrana ya que fue en propia meta de Ribera Navarra tras un pase atrás de pito al contragolpe (0-3). Sergio González clavó el cuarto con portero-jugador de Ribera Navarra (0-4) para llegar con una cómoda renta al descanso que atisbaba una goleada dolorosa para los navarros.

Y llegó a pesar de que los azulgrana entraron en modo ahorro hasta el final del partido. La segunda mitad empezó con el tanto de Matheus Rodrigues, quien en el día de su aniversario se homenajeaba con una manita (0-5), pero Fabinho Rocha recortó distancias unos minutos después (1-5) fruto de la relajación que imperó en el equipo tras el descanso. En los instantes finales, Antonio (1-6), Pol Pacheco (1-7) y Adolfo (1-8) redondearon la goleada. Victoria del Barça en Tudela, que consigue tres puntos clave para asaltar el liderato de la LNFS de manera provisional.