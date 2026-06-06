El Barça apela al Palau para poner el 1-0 en 'semis' contra Movistar Inter

Las semifinales de la liga de Primera RFEF de fútbol sala tienen un doble premio esta temporada al no conquistar la Champions ni el Palma Futsal (subcampeón) ni el Jimbee Cartagena (tercero). Además de disputarse el título liguero para tomar el relevo de los cartageneros, los dos finalistas ligueros estarán la próxima temporada en Europa.

Tras superar al Viña Albali Valdepeñas en dos partidos en cuartos, el Barça recibe este sábado a las 21 horas a Movistar Inter (Esport3 y Teledeporte), que se deshizo por la vía rápida del campeón de las dos últimas ligas, el conjunto cartagenero que dirige Duda. Por la otra parte del cuadro, ElPozo Murcia se clasificó con un gol de Dener a falta de dos segundos ante Jaén y recibe el domingo a Palma, que pasó por penaltis ante Manzanares.

Será la cuarta vez que azulgranas e interistas se enfrentan en semifinales. En los albores del mejor equipo de la historia de la sección que creó Marc Carmona, el Barça perdió por 2-0 en la temporada 2007-08 (2-5 y 3-2) y se tomó cumplida venganza en la 2011-12 por dos victorias a cero (4-5 y 7-4). Más recientemente y con Jesús Velasco en el banquillo, los catalanes vencieron por 2-0 (0-2 y 4-2).

Nada que ver con las finales, donde Inter domina por 3-0 con aquel equipo de Jesús Velasco en el que Ricardinho ponía la magia, el aún activo Jesús Herrero las paradas y jugadores como el exazulgrana Carlos Ortiz, Pola o Rafa Rato completaban un elenco espectacular. Los madrileños derrotaron a los de Andreu Plaza en la final en las temporadas 2015-16 (3-2), 2016-17 (3-2) y 2017-18 (3-2). Por último, el Barça de Velasco superó a Inter en cuartos en la campaña 2020-21 (2-1).

La actualidad barcelonista la marcan las lesiones de Pol Pacheco y de un Adolfo que todo apunta a que finalmente no jugará más esta temporada por la operación de hombro a la que se sometió. Mientras, Alberto Riquer no tiene bajas, ya que la roja al cierre Raya por su vergonzoso gesto a un rival tras superar al Cartagena llegó tras las dos amarillas y no habrá sanción.

Desde el club se insiste en la importancia de que el coliseo azulgrana sea el de las grandes ocasiones y el primero en pedir el apoyo del público es Javi Rodríguez. "Es muy importante conseguir esta primera victoria, porque puede decidir mucho la eliminatoria. El Palau debe ser una olla a presión y una fortaleza", comentó el entrenador del Barça.

En la misma línea se expresó Antonio Pérez. "Estamos a dos victorias de volver a la Champions. Tenemos ganas de ver un Palau lleno que nos ayude a conseguir la victoria en este primer partido de semifinales", comentó el cierre jiennense, quien llega mucho más rodado tras reaparecer en los cuartos de final por el problema que sufrió con la selección española.

Uno de los atractivos es la presencia en Inter del canterano azulgrana Harrison. "Veo al equipo muy fuerte, unido y con una convicción implacable. Sabemos lo que nos jugamos en estas semifinales, vamos con la convicción de ganar y de llevarnos el punto de Barcelona. El míster nos ha incidido en seguir haciendo lo que venimos haciendo estos meses: intensidad, fortaleza, de correr todos los balones, de ser fuertes en ataque y defensa y de tener fe", dijo el colombiano.