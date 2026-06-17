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Fútbol sala

El Barça apela a la épica del Palau para encarrilar el título de liga

Los de Javi Rodríguez se impusieron en el primer partido de la final al mejor de cinco ante ElPozo Murcia y espera poder sumar el segundo antes de que la eliminatoria se traslade a territorio murciano

Dídac, protagonista de la final

Dídac, protagonista de la final / Valentí Enrich

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Barça, apenas 48 horas después del vibrante partido en el Palau, recibirá de nuevo a ElPozo Murcia-Costa Cálida para disputar el segundo partido de la final del play-off de la Primera División de Fútbol Sala (21.00 horas).

Un duelo al que los azulgranas llegan con la moral alta después de remontar un 0-3 de inicio en el partido que abría la serie y conseguir la primera victoria en la tanda de penaltis, con Dídac como protagonista, con tres paradones que decidieron el primer punto ((3)5-5(2)).

"Es lo que tiene nuestro deporte, que independientemente de como vaya, siempre hay esa fe, ese espíritu ganador, luchador, que va con este escudo y nosotros lo que intentamos es dignificarlo", afirmaba el héroe de la noche tras el encuentro.

"Nos ha tocado sufrir mucho porque en un momento dado nos hemos visto perdiendo 3-0 y muy mermados pero hemos continuado y hemos conseguido engancharnos. Desde que hemos empatado no tenía dudas de que ganaríamos el primer punto", aseguró Dídac, que, pese a la victoria, recordó que todavía queda mucha serie por delante. "Hay que entender que solo es el primer partido y que este jueves hay otra batalla y que habrá que cambiar algunas cosas y continuar con esta mentalidad para conseguir el segundo punto", dijo.

El primer encuentro de la eliminatoria no estuvo exento de la polémica arbitral con una discutible roja a Pito en el minuto tres de partido. El Barça debió jugar el resto del choque sin uno de sus grandes valores que, además, se perderá también el segundo duelo de la serie al cumplir sanción por esta amonestación.

Javi Rodríguez reclama la acción al colegiado

Javi Rodríguez reclama la acción al colegiado / Valentí Enrich

Una decisión arbitral que no gustó a un Javi Rodríguez que se mostró muy enfadado, aunque pidió dsculpas tras el encuentro. "En el tiempo muerto después del 0-3, le he dicho a mis jugadores que el arbitraje no estaba bien, que era fácil pitar en el Palau. Yo conozco a los árbitros de hoy desde hace mucho tiempo. Creo que lo que he dicho es impropio de un entrenador del Barça. Por eso les pido perdón, no debía de haberlo hecho", argumentó. 

Bajas en ElPozo

Por su parte, también tendrá bajas importantes Josan González. En las filas murcianas no estará Ricardinho, lesionado este martes, y será baja casi segura una de las estrellas del equipo, Marcel, con problemas musculares.

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"Calculamos que ninguno de los dos estarán de la partida el jueves. Si es así, tenemos a los chavales para ayudarnos e insisto, vamos a luchar hasta el final", explicó González, quien lamentó que su equipo dejara escapar un partido que se había puesto de cara con el 0-3 de la primera mitad. "Es una oportunidad perdida. Ha sido un partido vibrante, cada uno con sus armas", indicó, consciente de que "la eliminatoria ahora está más difícil que antes de empezar. Tenemos que ganar el punto del jueves para ir a Murcia con todo igualado y, si por lo que sea no es así, tendremos que ganar los dos partidos de Murcia para volver aquí". 

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