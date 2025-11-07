El Barça afronta en Córdoba un nuevo asalto al liderato

El Barça visita este sábado la pista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad (18.30 horas) en busca de mantener la dinámica positiva tras la victoria contra el Viña Albali Valdepeñas de la última jornada (4-1).

El resultado sirvió a los de Javi Rodríguez para acercarse al liderato que ostenta ElPozo Murcia, que tampoco falló en su duelo contra O Parrulo (3-4) y a su vez para recuperarse de la derrota en la pista de Jimbee Cartagena tras una cuestionable actuación arbitral. Este sábado el combinado azulgrana volverá a intentar el asalto a la primera posición de la tabla en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, a expensas de lo que haga el conjunto murciano que juega a las 17.00 horas en la pista del Servigroup Peñíscola FS.

El Córdoba, por su parte, llega a la cita tras imponerse en la última jornada por 2-4 al Quesos El Hidalgo Manzanares en el Manzanares Arena, un resultado que impulsó al conjunto andaluz a puestos de Copa de España, sexto con un balance de 4 victorias, un empate y tres derrotas.

Duelo de alto nivel

"El recuerdo que tengo de ir a la pista del Córdoba es que es una pista complicada, difícil para jugar", apuntó Javi Rodríguez, que destacó la racha de tres victorias consecutivas del equipo cordobés, dos de ellas como visitante "algo que no es fácil, uno incluso dejando la portería a cero (en Valdepeñas)". "Es un rival a tener en cuenta porque están en un buen momento de forma", afirmó el preparador azulgrana quien tiene claro que "si queremos ganar allí tendremos que hacer un partido muy completo".

"Todo pasa por hacer un partido muy serio, con mucha concentración, sin fallos, porque cuando juegas con equipos como el Córdoba que ahora está con la flecha para arriba, son más complicados", zanjó Rodríguez en declaraciones difundidas por el club.

El técnico destacó también la necesidad de aprovechar las oportunidades de cara a gol. "Hay que ser mucho más ambicioso. Ganábamos a Valdepeñas 4-1 el otro día y tuvimos seis ocasiones claras que hay que meterlas porque la liga está muy igualada y al final te pueden hacer falta los goles", advirtió Rodríguez. "Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos porque el día que a nososotros nos puedan ganar, lo van a hacer los equipos", aseguró.

En el apartado de bajas, Javi Rodríguez seguirá sin poder contar con un Catela que continúa su proceso de recuperación, ni con Sergio González, lesionado durante uno de los amistosos con España y de baja hasta diciembre.